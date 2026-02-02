Dàn hoa hậu, á hậu hóa 'thiên thần Victoria's Secret' tại fan concert Hòa Minzy

Tối 1.2, fan concert Bắc Bling của Hòa Minzy chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn khán giả có mặt. Không chỉ là đêm nhạc đánh dấu 12 năm làm nghề của Hòa Minzy, fan concert còn mang đến bầu không khí bùng nổ với loạt tiết mục được dàn dựng công phu, liên tục đẩy cảm xúc của người xem lên cao.

Ở gần cuối chương trình, "bí mật của các bí mật" trong đêm concert được tiết lộ. Dàn hoa hậu, á hậu đình đám như Hương Giang, Thanh Thủy, Tiểu Vy, Võ Hoàng Yến, Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa, Xuân Hạnh... đồng loạt sải bước trong tạo hình lấy cảm hứng từ các "thiên thần Victoria's Secret", mang đến vẻ đẹp vừa quyền lực vừa nóng bỏng. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và thời trang đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khiến dư âm của fan concert Bắc Bling vẫn tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội dù đêm diễn đã khép lại.

Thanh Thủy, Võ Hoàng Yến 'đốt cháy' sân khấu fan concert Hòa Minzy

Xuất hiện với vị trí first face, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy khiến cả khán đài ồ lên thích thú. Trong thiết kế corset xanh pastel đính kết lông vũ cầu kỳ, top 30 Miss World 2018 khoe trọn vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc không góc chết Ảnh: BTC

Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy mang đến làn gió ngọt ngào với bộ cánh tông hồng pastel và đôi cánh bướm tiên tử. Kể từ sau khi đăng quang quốc tế, Thanh Thủy ngày càng thăng hạng về nhan sắc và thần thái Ảnh: BTC

Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam - Nguyễn Thị Ngọc Châu chiếm lĩnh sân khấu với những bước catwalk đầy nội lực. Thiết kế cúp ngực đính đá cùng đôi cánh hoa hồng 3D khổng lồ giúp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 toát lên vẻ quyến rũ và quyền lực Ảnh: BTC

Miss Cosmo Vietnam 2023 mang đến sân khấu Bắc Bling vẻ đẹp hiện đại và đầy cá tính. Trong thiết kế bodysuit ôm sát kết hợp cùng đôi cánh trắng, Xuân Hạnh khoe trọn lợi thế hình thể chuẩn mực và đôi chân dài miên man. Từng bước catwalk sắc sảo, đầy nội lực của nàng hậu gen Z đã "thổi bùng" sức nóng cho màn trình diễn Ảnh: BTC

Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến vẫn giữ vững phong độ "chị đại" với những cú sải bước đầy quyền lực. Dù trong bất kỳ trang phục nào, thần thái của cô vẫn luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn Ảnh: BTC

Á hậu Hoàn vũ Thái Lan Mook (Mookpailin Sremor) cũng bất ngờ góp mặt, mang đến màu sắc quốc tế cho đêm diễn. Sự xuất hiện của cô cùng Võ Hoàng Yến, Xuân Hạnh... đã biến sân khấu Bắc Bling thành một sàn runway đẳng cấp, nơi hội tụ đủ các danh hiệu từ Miss World, Miss Universe, Miss International đến Miss Cosmo Ảnh: BTC

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa khoe trọn đôi chân dài miên man trong thiết kế bodysuit trắng tinh khôi kết hợp tà váy xẻ cao. Đôi cánh bạc lấp lánh giúp cô tỏa sáng như một nàng thiên nga trắng giữa sân khấu concert Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của Hoa hậu Hương Giang ở vị trí vedette khiến cả cầu trường như "nổ tung". Diện bộ đầm vàng lộng lẫy cùng thần thái sắc sảo, Hương Giang một lần nữa khẳng định đẳng cấp "nữ hoàng LGBT". Hơn một thập niên gắn bó, Hòa Minzy vẫn luôn dành cho Hương Giang một tình cảm đặc biệt vào những dịp quan trọng Ảnh: BTC

Khoảnh khắc Hòa Minzy nắm tay rapper Suboi đã trở thành hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn. Màn trình diễn Phải ngoan mới được em thích là sự cộng hưởng giữa âm nhạc hip hop cá tính của Suboi, vẻ đẹp mềm mại của các nàng hậu và giọng hát nội lực của Hòa Minzy, tạo nên một tiết mục "đã tai, đã mắt"

Ảnh: BTC

Ngay sau màn trình diễn mãn nhãn, Hòa Minzy đã có những chia sẻ xúc động về lý do quy tụ được dàn hoa hậu, á hậu. Cô cho biết đây không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà là cách cô tôn vinh những tình bạn chân thành trong showbiz.

"Trong ngành thời trang, vị trí trình diễn rất quan trọng. Nhưng hôm nay, tôi phải cảm ơn mọi người vì đã không quan tâm đến điều đó. Việc sắp xếp đội hình không liên quan đến đẳng cấp hay vị trí, mà tất cả đều xuất phát từ việc họ thương tôi. Mọi người muốn đứng đâu, tôi đều chiều ý đứng đó", Hòa Minzy bộc bạch.