Hòa Minzy bị chỉ trích 'chiếm sóng' khi mời bố mẹ lên sân khấu nhận giải

Khoảnh khắc Hòa Minzy cùng bố mẹ lên sân khấu nhận giải Ảnh: BTC

Lý do Hòa Minzy gây tranh cãi

Tại lễ trao giải Mai vàng diễn ra tại TP.HCM tối 29.1, ca sĩ Hòa Minzy là một trong những gương mặt nổi bật khi thắng lớn với ba giải thưởng gồm: MV của năm (Bắc Bling), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025.

Trong đó, ở hạng mục Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Hòa Minzy lên sân khấu nhận giải cùng Soobin Hoàng Sơn. Khi phát biểu cảm xúc, nữ ca sĩ không giấu được xúc động, ngỏ lời xin phép ban tổ chức và Soobin để mời bố mẹ cùng lên sân khấu chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt. Theo Hòa Minzy, đây là lần đầu tiên sau 12 năm làm nghề, cô có sự đồng hành của bố mẹ khi cùng đến dự lễ trao giải. Ngay sau đó, bố mẹ nữ ca sĩ bước lên sân khấu, cùng con gái nâng cúp trong sự cổ vũ của khán giả.

Màn nhận giải của Hòa Minzy bên cạnh Soobin Hoàng Sơn gây tranh luận Ảnh: BTC

Tuy nhiên, sau đêm trao giải, hành động này của Hòa Minzy đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ thiếu tinh tế khi mời bố mẹ lên sân khấu trong phần nhận giải chung, làm ảnh hưởng đến thời lượng chương trình truyền hình trực tiếp và phần phát biểu của nghệ sĩ cùng đoạt giải là Soobin. Thậm chí, có ý kiến nhận xét Hòa Minzy kém duyên khi chiếm sự chú ý trong màn nhận giải chung.

"Hòa Minzy tiết chế lại để dành sóng cho nghệ sĩ khác nữa được không vậy? Nói cũng vừa phải thôi chứ có người chưa được phát biểu câu nào đấy", "Hòa Minzy phát biểu xong rồi mời cha mẹ lên nâng cúp, còn Soonbin chưa nói được câu gì", "Quá kém tinh tế, Hòa Minzy đâu phải nhận giải một mình, còn có nghệ sĩ khác cùng nhận mà. Nếu ai nhận giải cũng mời bố mẹ, người thân lên như thế thì cháy sóng chương trình người ta mất", "Không hiểu nổi, sao cứ phải giành sự chú ý của người khác vậy. Chị làm ơn nghĩ cho người khác với...", là những bình luận từ dân mạng.

Dù vậy, không ít ý kiến bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng phản ứng của cô xuất phát từ cảm xúc khi được nhận giải thưởng sau nhiều năm làm nghề, đặc biệt là khi có bố mẹ chứng kiến. "Lần đầu cô ấy được nhận giải sau nhiều năm nỗ lực, và muốn chia sẻ niềm vui đó cùng bố mẹ thì có gì quá đáng nhỉ. Cô ấy cũng xin phép Soobin rồi, cũng không chiếm sóng quá lâu. Mọi người hoan hỉ cho cô ấy nhé", một khán giả bình luận. Người xem khác viết: "Tôi thấy bình thường mà. Mỗi người một cách thể hiện, mất bao lâu chị mới có thể đạt được đến thành tựu này. Người ta có tấm lòng muốn bố mẹ được tự hào vậy thôi mà cũng thấy khó chịu được".

Hòa Minzy lên tiếng

Nữ ca sĩ cho biết bản thân sẽ trưởng thành qua từng ngày, qua từng hành động thiếu sót và ghi nhận mỗi ngày những điều cần thay đổi Ảnh: FBNV

Trước ý kiến trái chiều của dân mạng, Hòa Minzy sau đó lên tiếng giải thích thông qua tài khoản mạng xã hội. Nữ ca sĩ mong khán giả hiểu và không trách cô vô tâm, ảnh hưởng đến chương trình.

Cô giải thích: "Biết là sóng trực tiếp nên khi nhận giải tôi không nói cảm ơn như mọi khi mà muốn dành khoảnh khắc tuyệt vời này mời bố mẹ lên sân khấu. Sau khi bố mẹ lên, Hòa và bố mẹ không nói lời nào cướp sóng gì hết, ba người chỉ đứng đó rồi đi xuống. Suốt 12 năm, đây là lần đầu tiên bố mẹ được cùng Hòa nhận giải thưởng. Hòa được ba giải thưởng, một lần không nói, một lần nói rất ngắn và một lần bố mẹ lên cùng rồi không nói gì thêm". Tuy nhiên, sau vài giờ đăng tải, hiện bài đăng này đã được Hòa Minzy xóa/ẩn.

Trên Facebook cá nhân, Hòa Minzy cũng đăng tải bài viết chia sẻ về cảm xúc sau khi nhận giải. Chủ nhân hit Bắc Bling gửi lời cảm ơn bố mẹ, đồng nghiệp và khán giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. "Bố mẹ cùng con nâng cúp. Con cảm ơn bố mẹ vì luôn đồng hành cùng con, ở phía sau trông nom các cháu để con tự tin đi trên con đường tìm tới những ước mơ của mình. Con sẽ cố gắng hơn để bố mẹ tự hào hơn. Con sẽ trưởng thành qua từng ngày, qua từng hành động thiếu sót và ghi nhận mỗi ngày những điều cần thay đổi", cô viết.