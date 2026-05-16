Võ Hạ Trâm tiết lộ sự thay đổi sau nhiều năm làm nghề

Võ Hạ Trâm cho biết cô vẫn sống tiết kiệm nhưng không tiếc khi đầu tư cho âm nhạc Ảnh: NVCC

Võ Hạ Trâm từng làm nghề vì 'cơm áo gạo tiền', đắn đo từng bộ đồ diễn

Tối 15.5, ca sĩ Võ Hạ Trâm chính thức ra mắt MV Việt Nam kiêu hãnh. Nữ ca sĩ xem đây như món quà gửi tặng đến những khán giả yêu nhạc, đồng thời lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc mới được dàn dựng với sự hỗ trợ của lực lượng văn nghệ thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, đạo diễn Trần Vi Mỹ thực hiện. Theo Võ Hạ Trâm, ngay từ khi nghe bản demo, ê kíp đã đặc biệt yêu thích và mong muốn biến tiết mục trở thành điểm nhấn trong chuỗi chương trình nghệ thuật dịp lễ 30.4 vừa qua.

Nữ ca sĩ cho biết cô không còn muốn chờ đến những dịp lễ lớn mới phát hành các ca khúc về quê hương, đất nước, bởi với cô, tình yêu nước là cảm xúc hiện hữu mỗi ngày. Võ Hạ Trâm cũng thừa nhận tư duy làm nghề của mình đã thay đổi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nếu trước đây, nữ ca sĩ luôn phải cân đo đong đếm, dè dặt trong từng sản phẩm vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, thì hiện tại cô đã thoải mái hơn trong việc đầu tư cho âm nhạc.

Nữ ca sĩ bày tỏ nhờ sự yêu thương của khán giả, cô có điều kiện hơn để đầu tư chỉn chu cho âm nhạc và hình ảnh Ảnh: NVCC

“Ngày trước tôi làm nghề để mưu sinh, 'cơm áo gạo tiền' nhiều hơn là để tận hưởng nghệ thuật. Khi đó, mỗi khi may được một bộ đồ diễn, tôi phải mặc đi mặc lại rất nhiều lần để có thể tiết kiệm nhất có thể. Bây giờ được khán giả yêu thương hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn đầu tư chỉn chu hơn cho âm nhạc và hình ảnh. Tôi vẫn giữ cách sống tiết kiệm, nhưng với âm nhạc tôi có thể thoải mái hơn. Không còn áp lực là doanh số, tính toán chi li hơn về thời điểm ra bài, mà tôi muốn được làm theo cảm xúc và cống hiến cho âm nhạc một cách tự do”, Võ Hạ Trâm bộc bạch.

Muốn đưa âm nhạc yêu nước đến gần hơn với giới trẻ

Ca khúc Việt Nam kiêu hãnh do nhạc sĩ Đoàn Minh Quân sáng tác. Qua giọng hát nội lực và giàu cảm xúc của Võ Hạ Trâm, hình ảnh một Việt Nam từ thuở "con Rồng cháu Tiên", những bụi tre xanh, đóa sen hồng đến con người chân chất, nghĩa tình hiện lên đầy tự hào. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp non sông gấm vóc từ Thăng Long đến chín dòng Cửu Long, ca khúc còn nhắc nhớ về tình yêu nguồn cội, tinh thần đoàn kết và niềm tin son sắt dưới lá cờ vinh quang.

Giọng ca 9X cho biết, bất cứ khi nào gặp một ca khúc hay về quê hương, đất nước, cô đều muốn nhanh chóng thực hiện và giới thiệu đến công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên để có thêm những tiết mục mới phục vụ biểu diễn trong trường học hay các chương trình cộng đồng. Theo nữ ca sĩ, dòng nhạc yêu nước hiện nay vẫn có vị trí riêng và được khán giả đón nhận tích cực như một "món ăn tinh thần" trong đời sống.

Võ Hạ Trâm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua ca khúc mới Ảnh: NVCC

Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Tôi thật hạnh phúc khi âm nhạc chính luận, những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc đã có một chỗ đứng riêng, một vị trí riêng trong lòng người yêu âm nhạc. Với tôi, âm nhạc yêu nước không lung linh lấp lánh như những món trang sức mắc tiền để chúng ta có dịp mới 'khoác' lên mình. Mà ngược lại, đó là dòng chảy âm ỉ, bất tận mà chúng ta có thể thưởng thức mỗi ngày, để nhắc nhớ về những giá trị thiêng liêng của hòa bình, của bình yên".

Nữ ca sĩ cũng tâm sự rằng suốt tháng 4 vừa qua, cô gần như không có thời gian ở nhà khi liên tục tất bật với lịch trình biểu diễn dày đặc. "Có những ngày buổi sáng tôi còn ở TP.HCM, chiều đã bay ra Hà Nội và tối tiếp tục biểu diễn tại Sa Pa. Lịch trình liên tục di chuyển giữa Nam và Bắc khiến tôi nhiều lúc gần như 'mất ăn mất ngủ'. Tuy nhiên, đổi lại là sự đón nhận ngoài mong đợi từ khán giả ở khắp mọi miền đất nước, điều đó trở thành động lực rất lớn đối với tôi. Trong dịp lễ 30.4 vừa rồi, gần như tất cả các chương trình lớn mang ý nghĩa quốc gia tôi đều cố gắng sắp xếp để tham gia. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc cũng như một vinh dự rất lớn", Võ Hạ Trâm bày tỏ.



