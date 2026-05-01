Đan Trường, Võ Hạ Trâm hát mừng Ngày thống nhất đất nước giữa hàng ngàn khán giả

Sân khấu Tình ca đất nước được dàn dựng hoành tráng, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cùng hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ múa, mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc Ảnh: Nhật Thịnh

Tối 30.4, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tình ca đất nước, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2026), diễn ra tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (TP.HCM).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM...

Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chỉ đạo thực hiện; Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, với sự tham gia trình diễn của NSƯT Phạm Thế Vĩ, Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Thảo Trang, Quốc Thiên, Đào Mác, nghệ sĩ Tấn Thi, Tùng Lâm, Thành Tâm, Thanh Nguyên, Chính Hưng, Thi Phượng, Đăng Quân, Jack Long, Lê Thu Hiền, My Phôn, CLB Truyền thống Thành Đoàn, Nhóm MTV...

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng, mang đến một không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khắc họa diện mạo đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Những tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật 'Tình ca đất nước'

Chương trình được chia thành ba chương, gồm Tình ca độc lập, Tri ân và Tự hào tiếp bước tương lai, đan xen giữa các tiết mục ca múa nhạc, nhạc cảnh, mashup và clip tư liệu. Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các đoàn múa, nghệ sĩ xiếc và lực lượng nghệ thuật trẻ đã tạo nên một chương trình đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Ở chương đầu tiên mang tên Tình ca độc lập, khán giả cùng nhìn lại về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy khí phách của dân tộc, niềm tin hướng về ngày thống nhất. Các đoạn video tư liệu và phỏng vấn nhân chứng lịch sử góp phần làm nổi bật không khí đấu tranh sôi nổi, nơi tinh thần yêu nước luôn cháy bỏng.