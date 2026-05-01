Văn hóa

Đan Trường, Võ Hạ Trâm hát mừng Ngày thống nhất đất nước giữa hàng ngàn khán giả

Lạc Xuân
01/05/2026 08:01 GMT+7

Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Thảo Trang... cùng đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ múa đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc trong chương trình nghệ thuật với chủ đề Tình ca đất nước, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế lao động.

Sân khấu Tình ca đất nước được dàn dựng hoành tráng, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cùng hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ múa, mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc

Tối 30.4, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tình ca đất nước, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2026), diễn ra tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (TP.HCM).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM...

Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chỉ đạo thực hiện; Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, với sự tham gia trình diễn của NSƯT Phạm Thế Vĩ, Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Thảo Trang, Quốc Thiên, Đào Mác, nghệ sĩ Tấn Thi, Tùng Lâm, Thành Tâm, Thanh Nguyên, Chính Hưng, Thi Phượng, Đăng Quân, Jack Long, Lê Thu Hiền, My Phôn, CLB Truyền thống Thành Đoàn, Nhóm MTV... 

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng, mang đến một không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khắc họa diện mạo đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập. 

Những tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật 'Tình ca đất nước'

Chương trình được chia thành ba chương, gồm Tình ca độc lập, Tri ânTự hào tiếp bước tương lai, đan xen giữa các tiết mục ca múa nhạc, nhạc cảnh, mashup và clip tư liệu. Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các đoàn múa, nghệ sĩ xiếc và lực lượng nghệ thuật trẻ đã tạo nên một chương trình đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Ở chương đầu tiên mang tên Tình ca độc lập, khán giả cùng nhìn lại về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy khí phách của dân tộc, niềm tin hướng về ngày thống nhất. Các đoạn video tư liệu và phỏng vấn nhân chứng lịch sử góp phần làm nổi bật không khí đấu tranh sôi nổi, nơi tinh thần yêu nước luôn cháy bỏng.

Mở màn chương trình là liên khúc Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng do các ca sĩ Thành Tâm, Chính Hưng, Đăng Quân và Jack Long biểu diễn, tạo không khí trang trọng, giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả bước vào mạch nội dung chính

Ca sĩ Võ Hạ Trâm mang đến tiết mục Dòng sông phẳng lặng. Ca khúc với giai điệu sâu lắng, da diết, khắc họa vẻ đẹp êm đềm, thơ mộng của dòng sông Hương (Huế) nhưng ẩn chứa nỗi niềm hoài niệm, sự hy sinh thầm lặng và tình yêu sâu nặng của con người trong chiến tranh

Tiếp nối mạch cảm xúc, Thi Phượng và Tùng Lâm mang đến ca khúc Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây. Giai điệu quen thuộc, đậm chất trữ tình cách mạng tái hiện hình ảnh những cung đường Trường Sơn năm xưa, nơi những người lính trẻ đi qua mưa nắng, gian khổ mà vẫn giữ trọn tinh thần lạc quan, khắc họa sâu sắc nỗi nhớ, niềm tin và sự gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến

Trong không gian lắng đọng của chương trình, Hiền Thục mang đến ca khúc Em vẫn đợi anh về. Với giai điệu sâu lắng, giàu chất tự sự, tiết mục khắc họa hình ảnh người phụ nữ nơi hậu phương thủy chung, bền bỉ chờ đợi người thương đi qua những năm tháng chiến tranh

Điểm nhấn xúc động của chương trình nằm ở chương hai Tri ân. Những ca khúc và nhạc cảnh như Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam, Người lính già và hoa hồng thắm khắc họa sâu sắc sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước. Từ đó, chương trình gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, hình ảnh thế hệ trẻ TP.HCM năng động, xung kích trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố cũng được tôn vinh qua các tiết mục sôi động, giàu tính biểu đạt.

Tiết mục của CLB Truyền thống Thành Đoàn cùng hai ca sĩ Thảo Trang, Phương Vy và nhóm ca múa MTV.SG mang đến liên khúc Tiếng hát những đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay, tạo nên một điểm nhấn giàu chiều sâu cảm xúc

Thanh Nguyên, Lê Thu Hiền, My Phôn mang đến ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, khắc họa vẻ đẹp, tinh thần lạc quan của các nữ thanh niên xung phong quả cảm, sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc

NSƯT Phạm Thế Vĩ thể hiện chất giọng nội lực, cảm xúc qua ca khúc Lá đỏ, gợi lên không khí sôi động của những đoàn quân ra trận, mang theo niềm tin tất thắng và khát vọng thống nhất

Tiếp nối mạch cao trào, ca sĩ Đào Mác mang đến ca khúc Việt Nam ngày đại thắng. Với giai điệu rộn ràng, tiết mục thể hiện niềm vui, sự tự hào và khí thế hào hùng của dân tộc trong thời khắc thống nhất đất nước

Hồ Trung Dũng mang đến nhạc cảnh Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm, qua phần phụ họa của nghệ sĩ Tấn Thi, tạo nên điểm lắng giàu xúc cảm của chương trình

Đan Trường, Thảo Trang và Phương Vy mang đến liên khúc mashup Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Em ở nông trường, em ra biên giới - Sài Gòn cô tiên năm 2000, tạo nên một bức tranh âm nhạc nhiều lớp lang về hành trình dựng xây đất nước sau ngày thống nhất

Ảnh: Nhật Thịnh

Sự kết hợp hài hòa giữa các giọng ca cùng cách dàn dựng giàu tính sân khấu đã khắc họa rõ nét tinh thần lạc quan, khát vọng cống hiến và diện mạo đổi mới của TP.HCM nói riêng, đất nước nói chung

Chương trình nghệ thuật Tình ca đất nước thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến xem. Nhiều người còn hòa giọng hát theo những ca khúc quen thuộc, tạo nên không gian cộng hưởng đầy cảm xúc

Chương ba với chủ đề Tự hào tiếp bước tương lai mang đến không khí tươi mới, hiện đại với các ca khúc Nơi đảo xa (Quốc Thiên thể hiện), mashup Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu trong tim ta - Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu (Chính Hưng, Thanh Nguyên, Đăng Quân, My Phôn, Thành Tâm, Lê Thu Hiền), Ho Chi Minh City - We Are Vibrant (nhóm MTV) và Việt Nam kiêu hãnh (Võ Hạ Trâm). Những tiết mục này không chỉ thể hiện tình yêu quê hương đất nước mà còn khẳng định khát vọng vươn lên, hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tối 6.2, chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Chương trình có những tiết mục nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ NSƯT Lê Thiện, Tấn Thi, Họa Mi, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Hiền Thục...

