NSƯT Như Huỳnh, Võ Hạ Trâm gây xúc động trong chương trình nghệ thuật 'Xuân quê hương'

Chương trình được tổ chức trong không khí thiêng liêng khi năm cũ sắp qua, tết cổ truyền sắp đến. Xuân quê hương năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong thời điểm đất nước chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tiếp nối khí thế và niềm tự hào từ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: BTC

Đến tham dự chương trình có Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân; cùng các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Lê Hoài Trung (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao); Bùi Thanh Sơn (Phó Thủ tướng Chính phủ); Vũ Đại Thắng (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội).

Những tiết mục ấn tượng trong 'Xuân quê hương'

Xuân quê hương được chia làm 3 chương. Trong đó, chương 1: Những cánh én trở về khắc họa không khí ấm cúng của mùa xuân đoàn viên. Trên sân khấu, loạt ca khúc như Hạt gạo làng ta, Lý mười thương, Bài ca đất phương Nam, Áo mùa đông, Trở về - Tết này con sẽ về… được dàn dựng công phu, gợi cho người xem không khí tưng bừng của đất nước trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, từ đó khơi gợi khát khao được sum họp của kiều bào mỗi dịp xuân về.

Đức Phúc mang ca khúc Phù Đổng Thiên Vương từng gây sốt tại cuộc thi âm nhạc quốc tế lên sân khấu của Xuân quê hương. Tiết mục được dàn dựng công phu kết hợp cùng giọng hát của ca sĩ 9X khơi gợi cảm xúc cho người nghe ẢNH: BTC

Bạch Trà gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào khi thể hiện ca khúc Lý mười thương. Trên sân khấu, cô khéo léo diện áo dài, tạo nên không gian đậm chất thơ ẢNH: BTC

"Hoa hậu cải lương" Như Huỳnh khoe chất giọng da diết nhưng đầy hào hùng trong ca khúc Bài ca đất phương Nam, kết hợp cùng Tiêu Minh Phụng. Trong lần biểu diễn này, cô khéo léo diện áo dài trắng in hình bản đồ Việt Nam ẢNH: BTC

NSND Tấn Minh, NSƯT Chiều Xuân và Lâm Phúc gợi cảm xúc cho những người con xa quê bằng liên khúc Trở về - Tết này con sẽ về ẢNH: BTC

Một trong những khoảnh khắc xúc động là khi 23 chiếc khăn đũi thủ công được nâng niu trao tặng cho 23 kiều bào tiêu biểu ở hàng ghế khán giả. Không chỉ là món quà, đó là một lời chào của quê hương, mang hình ảnh vòng tay đất mẹ choàng lên những người con đã đi xa - ấm áp, bền bỉ và đầy thương nhớ. Hình ảnh ấy cho thấy khả năng dàn dựng của tổng đạo diễn Hoàng Công Cường khi biến một tiết mục ca nhạc thành khoảnh khắc tương tác, kết nối giữa sân khấu và khán phòng.

Với chương 2: Hà Nội - Niềm tin và hy vọng nhằm khắc họa hình ảnh thủ đô vừa cổ kính nhưng cũng năng động, hiện đại qua loạt ca khúc như Hà Nội đông tây nam bắc, Mẹ yêu con - Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình… Các tiết mục được dàn dựng công phu, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gồm Hoàng Bách, Đào Tố Loan, Tùng Dương, Hoàng Hiệp...



Hoàng Bách, Đào Tố Loan biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Xuân quê hương ẢNH: BTC

Tùng Dương gây xúc động khi ca ngợi hình ảnh người mẹ Việt Nam qua ca khúc Mẹ yêu con. Tiếp đó, màn trình diễn Còn gì đẹp hơn trên sân khấu khơi gợi nhiều cảm xúc cho khán giả ẢNH: BTC

Dương Hoàng Yến khoe giọng hát nội lực trong ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình ẢNH: BTC

Chương 3: Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng, ban tổ chức lựa chọn các ca khúc như Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Nhà tôi có treo một lá cờ, Việt Nam trong tôi là… để lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và khí thế vươn lên trong kỷ nguyên mới. Với không khí rộn ràng, vui tươi, chương trình khép lại nhưng gửi gắm thông điệp về một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc.

Võ Hạ Trâm gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời trên sân khấu Xuân quê hương. Tiết mục gây chú ý bởi màn "bắn rap" của Tiêu Minh Phụng ẢNH: BTC

Ca sĩ nhí Dương Đức Hải kết hợp cùng DTAP trong Nhà tôi có treo một lá cờ ẢNH: BTC