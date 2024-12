Công an bắt kẻ bị truy nã Linh 'Bình Điền'

Ngày 18.12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt giữ Huỳnh Khánh Linh (hay còn gọi Linh "Bình Điền", 30 tuổi, quê Cà Mau) về tội gây rối trật tự công cộng. Linh là người tham gia vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm tại quán nhậu ở xã Tân Quý Tây (H.Bình Chánh), sau đó đã bỏ trốn và bị công an truy nã.

Huỳnh Khánh Linh khi bị bắt ẢNH: CTV

Theo hồ sơ điều tra, tối 26.11.2021, Võ Minh Phương (30 tuổi) cùng Trang Sĩ Trung (30 tuổi, cùng ở H.Bình Chánh) đến quán sân vườn ở ấp 1, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, để nhậu.

Tại đây, cả 2 gặp Trần Phi Sơn (37 tuổi, ở H.Bình Chánh) và Linh đang nhậu nên sang một chòi khác trong quán ngồi.

Lúc này, Phan Văn Kỳ (33 tuổi, ở H.Bình Chánh) đang ở bãi bốc xếp gần vòng xoay Nguyễn Văn Linh (thị trấn Tân Túc) thì Sơn gọi điện đến nói Kỳ gom tất cả anh em trong bãi bốc xếp đến quán nhậu.

Biết Sơn kêu đi đánh nhau nên Kỳ rủ thêm nhiều người khác cầm theo cây móc, bình xịt hơi cay đến quán.

Khi người của Sơn đến đông đủ thì người này kêu quán nhậu nghỉ bán rồi đập phá. Thấy có người đập phá quán nên Phương ra hỏi. Lúc này, nhóm người của Sơn vừa kêu đến lao vào đấm đá, lấy móc trên xe quơ làm Phương bị thương ở vùng mặt.

Bị đánh, Phương, Trung bỏ chạy và gọi điện cho Ngô Thành Tài (34 tuổi, ở H.Bình Chánh) cầu cứu. Tài sau đó rủ thêm đồng bọn đến hỗ trợ. Nhóm người mang theo hung khí, đi ô tô đến quán nhậu.

Tại đây, 2 nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau bằng hung khí và xịt hơi cay. Vụ hỗn chiến làm Sơn, Long bị chém gây thương tích.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm, ghi nhận hiện trường, thu giữ tang vật và tiến hành truy xét những người tham gia hỗn chiến.

Nhiều người tham gia vụ hỗn chiến đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Linh, Phạm Hoàng Minh Tiến (28 tuổi), Nguyễn Thanh Phúc (30 tuổi), Võ Phước Sang (28 tuổi, cùng ở TP.HCM) và Võ Văn Thương (27 tuổi, quê An Giang) bỏ trốn nên bị cảnh sát truy nã. Đến ngày 15.12.2024, Linh đã bị Công an H.Bình Chánh bắt giữ. Công an H.Bình Chánh kêu gọi những người còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.