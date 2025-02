Công an Bình Dương công bố 14 trưởng, phó cấp phòng nghỉ hưu trước tuổi

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 14 lãnh đạo trưởng, phó cấp phòng và tương đương.

Cụ thể, có 6 lãnh đạo (1 đại tá, 5 thượng tá) là trưởng phòng (hoặc tương đương) gồm: Phòng An ninh đối ngoại; Phòng An ninh chính trị nội bộ; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; Phòng hồ sơ và Trưởng công an H.Phú Giáo.

Trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 6 lãnh đạo cấp trưởng phòng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

8 phó phòng (đều là thượng tá) nghỉ hưu trước tuổi, ở các phòng hoặc cấp tương đương, gồm: Phòng An ninh đối nội; Phòng An ninh kinh tế; Văn phòng Cơ quan CSĐT; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự và Phó công an TP.Tân Uyên, Phó công an H.Bắc Tân Uyên, Phó công an H.Bàu Bàng.

Các lãnh đạo cấp phó phòng và tương đương nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng ngày (28.2), Công an tỉnh Bình Dương cũng công bố tiếp nhận một số nhiệm vụ từ các sở ngành khác chuyển giao cho công an quản lý kể từ ngày 1.3.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quyết định chuyển giao một số chức năng quản lý nhà nước từ Sở Tư pháp, Sở LĐ-TB-XH, Sở GTVT và Sở TT-TT cho Công an tỉnh Bình Dương quản lý.

Trong đó bao gồm các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; bảo đảm an toàn thông tin mạng.