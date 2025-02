9 đại tá Công an Bình Thuận nghỉ hưu trước tuổi

Theo danh sách từ Công an Bình Thuận, trong số 23 cán bộ sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi đợt này có 9 đại tá, 14 thượng tá.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, khẳng định Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ trong công an tỉnh rất trân trọng và ghi nhận những tình cảm, trách nhiệm của 23 sĩ quan tình nguyện xin nghỉ hưu đợt này; đó đều là những cán bộ nòng cốt, trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau và có nhiều kinh nghiệm công tác.

"Dù ở cương vị công tác nào, các anh cũng luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết, điều lệnh và quy trình công tác của lực lượng CAND", đại tá Lê Quang Nhân chia sẻ.

Lãnh đạo Công an Bình Thuận chụp hình lưu niệm cùng với 23 cán bộ sĩ quan xin nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: NHƯ Ý

Giám đốc Công an Bình Thuận cũng cho biết thêm, việc nhiều cán bộ lãnh đạo cấp chỉ huy tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi là thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, của Bộ Công an đối với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành công an. Điều này sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp để Công an tỉnh Bình Thuận hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới.

Đại diện các cán bộ nghỉ công tác phát biểu cảm nghĩ, đại tá Trần Đình Thiện chia sẻ những năm tháng gắn bó trong lực lượng CAND là quãng thời gian đầy tự hào trong cuộc đời mình. Đại tá Trần Đình Thiện khẳng định mặc dù nghỉ hưu, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, người cựu sĩ quan CAND, ông và các đồng đội sẽ luôn dõi theo và sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, khả năng của mình vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.