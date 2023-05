Công an Bình Thuận trao bằng khen của bộ trưởng tại lễ báo công lên Bác Hồ

Tại lễ báo công, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Bình Thuận đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Công an xã Hàm Liêm (H.Hàm Thuận Bắc) do đã có thành tích xuất sắc trong công tác và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân.



Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận thừa ủy quyền trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho trung úy Trần Minh Châu, cán bộ Đội An ninh Công an TX.La Gi đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Cũng tại buổi lễ báo công dâng Bác sáng nay, Công an Bình Thuận đã trao tặng giấy khen của giám đốc công an tỉnh cho 51 tập thể và 113 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua thực hiện 6 điều dạy của Bác đối với lực lượng công an lần này.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Quang Nhân đã biểu dương những nỗ lực, vượt qua khó khăn thử thách của các tập thể, cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận giấy khen của Giám đốc Công an Bình Thuận NHƯ Ý

Đại tá Lê Quang Nhân đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh phát huy phong trào thi đua làm nhiều việc tốt. Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động "cán bộ chiến sĩ công an mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân".

Thời gian qua, nhiều lĩnh vực công tác, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhân dân được Công an Bình Thuận cải cách thủ tục theo hướng thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp và người dân. Nhiều đơn vị thuộc Công an Bình Thuận duy trì làm việc thêm giờ, thêm ca với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ". Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ trong triển khai thực hiện việc cấp, quản lý căn cước công dân.