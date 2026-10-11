Công an Cà Mau cảnh báo thủ đoạn hứa 'lời nhanh, lãi suất cao' rồi bỏ trốn

Ngày 11.10, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh này vừa ký văn bản cảnh báo thủ đoạn phạm tội thông qua kinh doanh "quyền lợi hình thành trong tương lai" để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, trên cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc người phạm tội áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp, yêu cầu người trước giới thiệu người sau để hưởng "hoa hồng".

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo thủ đoạn hứa sinh lời nhanh, lãi suất cao để chiếm đoạt tài sản ẢNH: MINH HỌA AI

Những người này đánh vào nhu cầu huy động tiền nhàn rỗi, hứa sinh lời nhanh, lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, trốn thuế, huy động vốn trái phép, rửa tiền, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.

Khi thu lợi đủ lớn, người chủ mưu, cầm đầu nhanh chóng bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản. Chỉ còn "tay em" hoặc "chi nhánh nhỏ" đứng ra thương lượng giải quyết, khiến người tham gia hoang mang, bức xúc, gây mất an ninh trật tự.

Những người bị nhắm tới chủ yếu là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người trong độ tuổi lao động, người nội trợ, người cao tuổi, người dân vùng nông thôn thiếu kinh nghiệm, hạn chế kiến thức pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau nêu những hình thức được đối tượng phạm tội sử dụng để kêu gọi người dân tham gia. Một hình thức là kinh doanh, mua bán, đăng ký "quyền ưu tiên, quyền thành viên" trong hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ; phiếu hoặc quyền được khuyến mãi, thẻ tích điểm, thẻ thành viên, thẻ khám chữa bệnh, thẻ nghỉ dưỡng, mã giảm giá.

Những đối tượng này còn kinh doanh "quyền khai thác, cho thuê tài sản, bất động sản nghỉ dưỡng" dưới hình thức sở hữu theo tỷ lệ; quyền khai thác, cho thuê căn hộ văn phòng có nhân viên lưu trú, căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở kết hợp khách sạn.

Những hình thức này gắn với các khu vực du lịch hoặc dự án hứa hẹn đầu tư sinh lợi. Theo cảnh báo, không loại trừ các dự án không có thật, do người kêu gọi đầu tư tự dựng lên để huy động vốn trái phép.

Ngoài ra còn có việc kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh dự án dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, du lịch mà những người này đã hoặc sẽ đăng ký kinh doanh.

Văn bản cảnh báo cũng đề cập việc kêu gọi góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, chủ yếu là doanh nghiệp được thành lập. Những người kêu gọi góp vốn sau đó dùng hợp đồng hợp tác đầu tư giả cách để đánh bóng tên tuổi, thương hiệu, tạo giá trị ảo cho cổ phần; đầu tư bằng hình thức quyền chọn "nhị phân" và phái sinh tiền điện tử.