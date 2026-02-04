Đường dây kinh doanh đa cấp Luxkingtech lừa hơn 1.000 người, chiếm đoạt hơn 175 tỉ đồng

Bộ Công an cho biết, ngày 4.2, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an TP.Hải Phòng để biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp.

Theo nội dung thư khen, thời gian qua Công an TP.Hải Phòng đã triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp Luxkingtech.

Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 3 bị can, thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính và tài sản ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã lập công ty, trang web trên internet để kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 175 tỉ đồng của hơn 1.000 bị hại trên cả nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá đây là chiến công xuất sắc của Công an TP.Hải Phòng trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của của Đảng, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho hay kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho nhân dân.

Trong thư, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an TP.Hải Phòng khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội để phòng ngừa, nâng cao cảnh giác cho người dân.