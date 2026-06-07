Công an Cà Mau đề nghị giám định những gì tại gói thầu bệnh viện 1.200 giường?

Ngày 7.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã trưng cầu giám định đối với gói thầu số 27, thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường (bệnh viện 1.200 giường). Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau cũng xác nhận thông tin này.

Theo quyết định trưng cầu giám định, cơ quan điều tra đề nghị làm rõ quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 27 có đúng quy định pháp luật hay không; việc lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và quản lý thực hiện gói thầu có đúng quy định hay không.

Bệnh viện 1.200 giường dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026 (ảnh chụp ngày 27.5) ẢNH: G.B

Ngoài ra, cơ quan điều tra đề nghị giám định để xác định liên danh nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu số 27 theo quy định hay không. Một nội dung khác được yêu cầu làm rõ là tiến độ thực hiện gói thầu so với các nội dung đã ký kết trong hợp đồng; trường hợp phát hiện thiệt hại hoặc lãng phí thì xác định giá trị và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Dự án bệnh viện 1.200 giường có tổng mức đầu tư hơn 3.301 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư. Trong đó, gói thầu số 27 có giá trị dự toán được phê duyệt hơn 822,578 tỉ đồng, gồm khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc và hệ thống cấp thoát nước.

Gói thầu đã thanh toán hơn 198 tỉ đồng

Ngày 31.3.2025, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau và liên danh Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 ký hợp đồng thi công xây dựng công trình. Thời gian thực hiện hợp đồng 525 ngày (từ 15.4.2025 đến 22.9.2026) và dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, đến cuối tháng 3.2026, gói thầu đã triển khai được khoảng 330 ngày, tương đương 62,85% thời gian thực hiện hợp đồng. Giá trị thực hiện đạt hơn 218 tỉ đồng, tương ứng 30,78% giá trị hợp đồng.

Trong đó, Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng thực hiện khoảng 113,3/355,639 tỉ đồng; Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện khoảng 105,678/355,639 tỉ đồng.

Giá trị khối lượng đã được nghiệm thu, thanh toán đến thời điểm báo cáo là 198,469 tỉ đồng. Trong đó, Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng được thanh toán 92,791 tỉ đồng; Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 được thanh toán 105,678 tỉ đồng.

Gói thầu số 27 đã trải qua 2 lần đấu thầu

Ở lần đấu thầu thứ nhất, thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 23.4.2024, mở thầu ngày 22.5.2024 với 4 nhà thầu tham dự.

Ngày 17.7.2024, chủ đầu tư phê duyệt liên danh Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 trúng gói thầu số 27 với giá hơn 814 tỉ đồng (chỉ giảm khoảng 1% so với giá dự toán), cao hơn các đơn vị dự thầu còn lại.

Gói thầu số 27 do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thi công (ảnh chụp ngày 27.5) ẢNH: G.B

Sau đó, Tổng công ty 36 - CTCP và Công ty TNHH Thuận Phú có kiến nghị liên quan kết quả lựa chọn nhà thầu. UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh đánh giá lại hồ sơ dự thầu và thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Ngày 18.10.2024, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành quyết định hủy thầu gói thầu số 27. Theo quyết định này, lý do hủy thầu là tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo điểm a khoản 1 điều 17 luật Đấu thầu năm 2023.

Liên quan quá trình lựa chọn nhà thầu ở lần đấu thầu thứ nhất, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số tổ chức.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng COVICO bị xử phạt 40 triệu đồng vì thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không chính xác; Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau bị xử phạt 30 triệu đồng vì phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không chính xác. Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Hợp Nhất bị UBND tỉnh xử phạt 100 triệu vì đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng tiêu chuẩn được phê duyệt, dẫn đến thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sau khi tổ chức đấu thầu lại, gói thầu được mở thầu lần thứ hai vào ngày 11.12.2024 với 4 nhà thầu tham dự. Kết quả lựa chọn nhà thầu xác định liên danh gồm Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 trúng thầu với giá hơn 775,692 tỉ đồng.