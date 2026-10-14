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    Công an Cà Mau triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

    Gia Bách - Trọng Nguyễn
    Theo Công an tỉnh Cà Mau, chỉ trong 10 ngày, Hứa Văn Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 52,5 tấn phân bón giả. Hai công ty do Chọn điều hành đều chưa được cấp giấy phép sản xuất phân bón.

    Chiều tối 14.10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hứa Văn Chọn (46 tuổi, ở ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

    Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 8.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên sản xuất phân bón giả tại khu nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau).

    Công an Cà Mau bắt bị can sản xuất và bán 52,5 tấn phân bón giả- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen)

    ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón, tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu, tổng trọng lượng hơn 81 tấn; 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau. 

    Đồng loạt khám xét khẩn cấp các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, lực lượng chức năng thu giữ 191 bao phân bón giả.

    Làm việc với cơ quan công an, Chọn khai nhận trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ. Người đại diện pháp luật của 2 công ty là vợ và một người con của Chọn.

    Công an Cà Mau bắt bị can sản xuất và bán 52,5 tấn phân bón giả- Ảnh 2.

    Kho chứa hàng và nguyên liệu của công ty do Hứa Văn Chọn điều hành

    ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

    Theo thông tin từ công an, 2 công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón. Tuy nhiên, 2 công ty vẫn tổ chức sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, sau đó thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để bán ra thị trường.

    Qua điều tra, công an xác định Chọn hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay, bán ra thị trường số lượng rất lớn, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Riêng 10 ngày trước khi bị bắt quả tang (từ 28.9 đến 7.10), Chọn đã sản xuất và bán 1.051 bao phân bón, tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ sản xuất phân bón giả nêu trên.

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