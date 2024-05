Công an Cần Thơ giúp sinh viên phòng tránh tiêu cực trên không gian mạng

Ngày 22.5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Cần Thơ và Trường ĐH Nam Cần Thơ ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ".

Hai bên đã cam kết triển khai 3 nhóm chỉ tiêu với 14 tiêu chí xây dựng Trường ĐH Nam Cần Thơ trở thành đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Cần Thơ và TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, đại diện ký kết các nội dung phối hợp THANH DUY

Mô hình "tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng đối với sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ" sẽ thực hiện trong 2 năm (tháng 5.2024 - 12.2025). 100% sinh viên được tư vấn, hỗ trợ pháp lý theo quy định của luật Thanh niên và luật Trợ giúp pháp lý. Thiết lập Fanpage tuyên truyền pháp luật cho sinh viên và số điện thoại đường dây nóng, các kênh tiếp nhận tiếp nhận thông tin, phản ánh của sinh viên có liên quan đến an ninh, trật tự…

Theo đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, internet và mạng xã hội đã thật sự trở thành xu hướng tất yếu của xã hội. Bên cạnh những lợi ích tích cực, không gian mạng với đặc tính "ảo", dễ ẩn danh, lan truyền nhanh đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, thông tin xấu, độc. Nhiều đối tượng lợi dụng để lôi kéo sinh viên tham gia vào các hành vi biểu tình, tụ tập gây rối trật tự công cộng, tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, việc cung cấp thông tin để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không gian mạng cho sinh viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, chia sẻ thông tin tại lễ ký kết THANH DUY

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết hiện có hơn 23.000 học viên, sinh viên đang học tập và hơn 700 cán bộ, giảng viên và nhân viên công tác tại trường. Với sứ mạng "trồng người", nhà trường xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh có rất nhiều ý nghĩa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên phát triển toàn diện, có ý thức tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước.