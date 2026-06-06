Công an cảnh báo mối nguy hiểm khó lường từ việc khoe giấy khen, bảng điểm

Ngày 6.6, Công an thành phố Cần Thơ có thông tin cảnh báo liên quan tới hành vi khoe giấy khen, bảng điểm học tập lên mạng xã hội. Một hành vi tưởng chừng vô hại của các bậc phụ huynh nhưng đang đưa con em mình vào những mối nguy hiểm khó lường.

Theo công an, mỗi mùa kết thúc học kỳ hoặc năm học, nhiều phụ huynh có thói quen chia sẻ hình ảnh giấy khen, bảng điểm của con em mình lên mạng xã hội để "khoe" thành tích học tập. Việc này có thể khiến trẻ thêm căng thẳng, áp lực, nhất là khi bị đặt vào trường hợp bị so sánh. Những trẻ không được khen cảm thấy mặc cảm, tự ti với bạn bè. Trong khi đó, trẻ được khen quá mức cũng có thể sinh ra tâm lý kiêu ngạo, mất động lực cố gắng thêm.

Việc khoe giấy khen, thành tích học tập của trẻ lên mạng xã hội ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm khó lường ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là việc công khai giấy khen, bảng điểm lên mạng xã hội sẽ làm lộ dữ liệu cá nhân của trẻ em như họ tên, ngày tháng năm sinh, trường lớp, số định danh cá nhân...

Những thông tin này có thể tạo điều kiện cho kẻ xấu tiếp cận, xâm hại, đe dọa đến sự an toàn của trẻ. Và cũng không nằm ngoài trường hợp họ sẽ thu thập thông tin liên quan đến giáo viên và gia đình, sau đó gọi điện để lừa đảo, bắt cóc, tống tiền.

Trước thực trạng này, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải bất kỳ hình ảnh nào chứa thông tin cá nhân của trẻ nhỏ lên mạng xã hội, trong đó có giấy khen, bảng điểm. Thay vì công khai chi tiết, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những cách chia sẻ niềm vui tinh tế, phù hợp hơn để bảo vệ quyền riêng tư của con em mình.