Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an cảnh báo mối nguy hiểm khó lường từ việc khoe giấy khen, bảng điểm

Thanh Duy
Thanh Duy
06/06/2026 15:18 GMT+7

Việc các phụ huynh khoe giấy khen, bảng điểm của con em mình lên mạng xã hội có thể làm lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng bắt cóc, xâm hại...

Ngày 6.6, Công an thành phố Cần Thơ có thông tin cảnh báo liên quan tới hành vi khoe giấy khen, bảng điểm học tập lên mạng xã hội. Một hành vi tưởng chừng vô hại của các bậc phụ huynh nhưng đang đưa con em mình vào những mối nguy hiểm khó lường.

Theo công an, mỗi mùa kết thúc học kỳ hoặc năm học, nhiều phụ huynh có thói quen chia sẻ hình ảnh giấy khen, bảng điểm của con em mình lên mạng xã hội để "khoe" thành tích học tập. Việc này có thể khiến trẻ thêm căng thẳng, áp lực, nhất là khi bị đặt vào trường hợp bị so sánh. Những trẻ không được khen cảm thấy mặc cảm, tự ti với bạn bè. Trong khi đó, trẻ được khen quá mức cũng có thể sinh ra tâm lý kiêu ngạo, mất động lực cố gắng thêm.

Công an cảnh báo mối nguy hiểm khó lường từ việc khoe giấy khen của trẻ - Ảnh 1.

Việc khoe giấy khen, thành tích học tập của trẻ lên mạng xã hội ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm khó lường

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là việc công khai giấy khen, bảng điểm lên mạng xã hội sẽ làm lộ dữ liệu cá nhân của trẻ em như họ tên, ngày tháng năm sinh, trường lớp, số định danh cá nhân...

Những thông tin này có thể tạo điều kiện cho kẻ xấu tiếp cận, xâm hại, đe dọa đến sự an toàn của trẻ. Và cũng không nằm ngoài trường hợp họ sẽ thu thập thông tin liên quan đến giáo viên và gia đình, sau đó gọi điện để lừa đảo, bắt cóc, tống tiền. 

Trước thực trạng này, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải bất kỳ hình ảnh nào chứa thông tin cá nhân của trẻ nhỏ lên mạng xã hội, trong đó có giấy khen, bảng điểm. Thay vì công khai chi tiết, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những cách chia sẻ niềm vui tinh tế, phù hợp hơn để bảo vệ quyền riêng tư của con em mình.

Tin liên quan

Đồng Nai: Ngăn chặn liên tiếp 2 vụ lừa đảo qua mạng gần 1,5 tỉ đồng

Đồng Nai: Ngăn chặn liên tiếp 2 vụ lừa đảo qua mạng gần 1,5 tỉ đồng

Công an phường Trảng Bom vừa ngăn chặn liên tiếp 2 vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân bảo toàn số tiền gần 1,5 tỉ đồng ngay trước thời điểm giao dịch.

Khám phá thêm chủ đề

khoe giấy khen lộ lọt dữ liệu cá nhân cần thơ xâm hại trẻ em khoe bảng điểm Thông tin cá nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận