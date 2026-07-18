Công an Đà Nẵng bắt người phụ nữ trốn thuế khi thu mua mủ cao su

Ngày 18.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý (42 tuổi, ở xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su tại các xã Phước Trà và Hiệp Đức rồi bán lại để hưởng chênh lệch. Tổng doanh thu từ hoạt động này được xác định khoảng 200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, Hoàng Thị Lý không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu và không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định hành vi trên đã gây thất thu ngân sách với số tiền trốn thuế hơn 2,45 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu từ hoạt động thu mua mủ cao su với doanh thu khoảng 200 tỉ đồng, một người phụ nữ ở Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trốn thuế đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Lý trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.