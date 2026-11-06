Công an Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm 6 lãnh đạo chủ chốt

Ngày 6.11, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, dự và trao các quyết định.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới ẢNH: N.H

Tại buổi lễ, Công an thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an thành phố, giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng công bố các quyết định điều động cán bộ. Cụ thể, đại tá Trần Đình Thanh, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố, được điều động giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Nguyễn Thị Xuân Tiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố để thực hiện quy trình bầu Phó chủ nhiệm, chỉ định giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực và Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố.

Trung tá Bùi Thanh Xuân, Trưởng phòng Công tác chính trị, được điều động giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; thượng tá Nguyễn Thanh Trung, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, được điều động giữ chức Trưởng phòng Công tác chính trị.

Trong khi đó, đại tá Đỗ Hùng Cường, Trưởng phòng An ninh điều tra, được điều động giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại buổi lễ ẢNH: N.H

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động nhận nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, việc bố trí, sắp xếp cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố cân nhắc trên cơ sở năng lực, sở trường, kinh nghiệm và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra cho đại tá Trần Minh Nguyên ẢNH: N.H

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo đơn vị, không để gián đoạn công việc.

Đặc biệt, trong thời gian còn lại của năm 2026, các đơn vị cần rà soát những chỉ tiêu chưa hoàn thành, tập trung thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Bùi Thanh Xuân thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới phát biểu tại buổi lễ ẢNH: N.H

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, trung tá Bùi Thanh Xuân bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.