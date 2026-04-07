Công an Đà Nẵng phối hợp cảnh sát Thái Lan truy bắt tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 7.4, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, đoàn công tác Công an Đà Nẵng do thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cảnh sát tỉnh Chonburi (Thái Lan).

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía bạn và chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Songkran 2026.

Tăng cường phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) và Cảnh sát tỉnh Chonburi (Thái Lan) trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất. Tại thành phố Đà Nẵng, cộng đồng doanh nghiệp và công dân Thái Lan cơ bản chấp hành tốt quy định pháp luật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường giao lưu nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh trong tình hình mới. Đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an địa phương đang vận hành mô hình công an 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống giám sát an ninh và các trung tâm điều hành thông minh phục vụ công tác chỉ huy, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Đoàn công tác Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với Cảnh sát tỉnh Chonburi (Thái Lan)

Các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, truy nã quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa lực lượng chức năng các nước. Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp hiệu quả với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong truy bắt tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực.

Từ yêu cầu thực tiễn, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời về tình hình an ninh trật tự và các vấn đề liên quan đến công dân 2 nước; tăng cường phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội, nhất là tội phạm truy nã, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao.

Cuối tháng 1.2026, Công an Đà Nẵng truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Thái Lan

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp song phương cấp địa phương; duy trì trao đổi, định kỳ đánh giá kết quả hợp tác nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Hai bên cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý cư trú, lao động, du lịch của công dân mỗi nước, đồng thời quan tâm công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ nạn nhân.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh Công an thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Cảnh sát tỉnh Chonburi theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.