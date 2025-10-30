Công an Đà Nẵng vượt lũ đến với bà con

H ÀNH TRÌNH GIAN NAN

Khi những con đường quanh P.Điện Bàn bị nước lũ "nuốt chửng", tầng 1 của Bệnh viện (BV) đa khoa Điện Bàn cũng chìm trong biển nước, mọi liên lạc gần như tê liệt. Nhiều bệnh nhân, y bác sĩ và người dân mắc kẹt bên trong, thiếu nước sạch và thức ăn.

Nhận tin báo khẩn, Công an TP.Đà Nẵng lập tức tổ chức lực lượng ứng cứu. Điểm tập kết hàng cứu trợ được dựng tạm ở khối phố cổ An Tây (P.Điện Bàn Đông), cách BV hơn 3 km. Nhưng dòng nước xiết khiến không thể di chuyển theo con đường thẳng nhất, ca nô phải đi vòng hơn 5 km, len lỏi qua những con hẻm ngập sâu, lũ cuồn cuộn tiếp cận BV.

Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Hoa (bìa trái) nỗ lực đưa người dân di dời khỏi vùng ngập lụt ẢNH: NGỌC HÂN

Mỗi chuyến đi từ điểm tập kết hàng vào BV mất gần một tiếng. Khi trời ngả chiều, nước càng dâng cao, tầm nhìn chỉ còn vài mét, mưa xối xả như trút, song ca nô của lực lượng Công an TP.Đà Nẵng và Quân khu 5 vẫn nối nhau giữa biển nước bạc, miệt mài vận chuyển từng thùng hàng cứu trợ cho bà con vùng ngập lụt.

Tại điểm tập kết, mưa gió không làm ngơi nhịp tay của các đoàn viên, thanh niên Công an TP.Đà Nẵng. Trong làn nước ngập ngang đầu gối, họ hối hả bốc xếp hàng, chuyển từng thùng sữa, thùng mì, chai nước... lên ca nô. Có người dầm nước hàng giờ, môi tím tái, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an TP.Đà Nẵng, cho biết: "Ngay khi hay tin P.Điện Bàn ngập nặng, Ban Thanh niên đã xin ý kiến lãnh đạo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng để huy động lực lượng. Mục tiêu là "cứ có dân gặp khó là có công an ở đó". Hàng trăm phần quà được quyên góp trong vài giờ và lập tức đưa đến khu vực bị cô lập".

Trong đội hình ứng cứu người dân vùng rốn lũ, thượng úy Nguyễn Thị Hồng Hoa, nữ cán bộ trẻ của Công an TP.Đà Nẵng, nổi bật bởi dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, xông xáo lội nước, phụ chuyển hàng. Trời lạnh, mưa táp vào mặt, thượng úy Hoa vẫn không ngừng tay.

"Khi nghe Ban Thanh niên phát động, tôi liền xin phép lãnh đạo, rồi kêu gọi bạn bè, người thân góp nhu yếu phẩm. Chỉ nghĩ đơn giản, giúp được bà con càng sớm càng tốt", thượng úy Hoa vừa nói vừa phụ đồng đội bốc thêm hàng lên xuồng.

M ANG HƠI ẤM TÌNH NGƯỜI ĐẾN NGƯỜI DÂN VÙNG RỐN LŨ

Không chỉ có đoàn viên Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng CSGT cũng lập tức được huy động để phối hợp với Quân khu 5 ứng cứu người dân. Họ phối hợp vận chuyển hàng hóa, đồng thời hỗ trợ di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 và chính quyền địa phương giúp việc cứu trợ diễn ra nhanh chóng, an toàn. Những chuyến hàng chở theo hàng trăm phần quà thiết yếu gồm gạo, mì, nước uống, sữa đã được đưa vào BV đa khoa Điện Bàn, tiếp tế kịp thời cho hàng chục bệnh nhân, y bác sĩ và người dân ở vùng rốn lũ đang kiệt sức vì nhiều ngày bị nước lũ cô lập.

Chị Nguyễn Thị Hằng, người dân P.Điện Bàn Đông, xúc động kể: "Cả ngày nay chúng tôi không biết làm sao, đường ngập, điện mất, điện thoại hết pin. Khi thấy ca nô công an và bộ đội vào, ai cũng mừng đến rơi nước mắt. Giờ chỉ còn biết trông chờ vào lực lượng vũ trang thôi".

Bên trong khu điều trị, các bác sĩ cho biết suốt 24 giờ qua, BV chỉ còn ít nước uống và đồ khô. "Nếu các anh công an không tiếp tế kịp, bệnh nhân và y bác sĩ rất khó trụ được. Chúng tôi thật sự biết ơn", đại diện lãnh đạo BV đa khoa Điện Bàn xúc động.

Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng dầm mình trong nước lạnh, miệt mài chuyển hàng khiến nhiều người xúc động. Họ không chỉ mang theo nhu yếu phẩm, mà còn mang hơi ấm của tình người.

Thiếu tá Bùi Anh Đức chia sẻ thêm: "Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ mà còn là trách nhiệm và tình cảm với người dân. Nhiều anh em dù nhà cũng ngập nhưng vẫn xung phong đi trước. Có chiến sĩ chưa kịp ăn trưa, ướt sũng từ đầu đến chân, vẫn cười vì được giúp dân lúc này là vui rồi".

Theo kế hoạch, những ngày tới Ban Thanh niên Công an TP tiếp tục triển khai thêm các chuyến ca nô chở hàng vào vùng sâu, đồng thời hỗ trợ di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các đội công tác luân phiên túc trực 24/24, sẵn sàng ứng cứu khi nước lên.