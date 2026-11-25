Ngày 25.11, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh kèm thông tin về việc một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, được cho là chủ spa JK ở Đắk Lắk, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các thông tin đều khẳng định cô gái liên quan là Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi), chủ cơ sở thẩm mỹ JK tại Đắk Lắk.

Hình ảnh cô gái bị chia sẻ kèm thông tin chủ cơ sở thẩm mỹ JK ở Đắk Lắk bị khởi tố là không chính xác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh cô gái được chia sẻ trên mạng xã hội không phải Nga mà là Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi, ở Đắk Lắk), quản lý của cơ sở thẩm mỹ JK.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện Nga chưa bị khởi tố vì đang làm rõ các vi phạm liên quan. Riêng Nguyễn Thị Thùy Linh cùng 3 bị can khác đã bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ JK (địa chỉ 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi, ở xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) làm chủ.

Theo công an, cơ sở thẩm mỹ JK do Nga làm chủ chỉ đăng ký kinh doanh các ngành nghề gồm: cắt tóc, gội đầu, phun xăm thẩm mỹ.

Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh, không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định nhưng chủ cơ sở này đã thuê người không có chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố nhiều bị can liên quan đến các cơ sở thẩm mỹ lừa đảo khách hàng, trong đó có nhân viên cơ sở thẩm mỹ JK ẢNH: CTV

Khi khách hàng có nhu cầu làm đẹp, những người này tự giới thiệu là bác sĩ, chuyên gia, đưa ra hàng loạt thông tin sai sự thật về phương pháp thực hiện cũng như công dụng của máy móc, thiết bị để lôi kéo khách hàng trả tiền, thực hiện cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn…

Qua điều tra, bước đầu công an đã xác định có 20 khách hàng thực hiện các dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ JK, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng và khởi tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai là bị hại của cơ sở trên thì sớm đến trụ sở của đơn vị tại số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột trình báo; hoặc liên hệ qua số điện thoại 0694.389.144, hoặc số 0942.063.673 gặp điều tra viên Nguyễn Chí Cường để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.