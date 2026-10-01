Khởi tố 15 bị can giả bác sĩ lừa tiền tại 3 cơ sở thẩm mỹ

Ngày 1.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 15 bị can núp bóng dưới những cơ sở thẩm mỹ sang trọng với quảng cáo về đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và công nghệ hiện đại để lừa đảo khách hàng.

Cụ thể đó là cơ sở thẩm mỹ JK, Mega Gangnam và hộ kinh doanh viện thẩm mỹ Mega Korea. Lực lượng chức năng đã bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố các bị can tại các cơ sở thẩm mỹ lừa đảo khách hàng ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra, các cơ sở này chỉ được cấp phép dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, hoàn toàn không có giấy phép khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, để thu hút khách hàng, các đối tượng đã chạy quảng cáo các chương trình "trải nghiệm giá rẻ" trên mạng xã hội.

Khi khách đến cơ sở, các nhân viên dù không đủ điều kiện hành nghề, không có bằng cấp y khoa nhưng vẫn mặc áo blouse trắng giả danh bác sĩ, chuyên gia.

Các đối tượng sử dụng kịch bản tư vấn được chuẩn bị sẵn, đưa thông tin gian dối, thổi phồng tình trạng bệnh lý của khách hàng cũng như hiệu quả của máy móc, công nghệ để ép khách mua các gói dịch vụ đắt tiền.

Đáng chú ý, nhiều kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ sinh lý không được cấp phép đã được các "bác sĩ dỏm" trực tiếp thực hiện, tiềm ẩn rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Bước đầu, qua điều tra cơ quan chức năng xác định, tại viện thẩm mỹ Mega Korea 1, các đối tượng đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng; tại Mega Gangnam, 11 khách hàng bị lừa đảo với số tiền 436 triệu đồng; tại cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện mô hình và phương thức hoạt động lừa đảo tương tự còn được triển khai tại chuỗi cơ sở, chi nhánh ở nhiều địa phương khác. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.