TP.HCM: Công an tìm người từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Bee Hin

Theo Công an xã Phú Giáo (TP.HCM), qua công tác phối hợp, kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mỹ trên địa bàn xã, đã phát hiện hộ kinh doanh thẩm mỹ Bee Hin (248 đường Độc Lập, xã Phú Giáo, TP.HCM) do bà N.T.Đ làm chủ có nhiều vi phạm.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tuy nhiên không được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Phú Giáo kiểm tra cơ sở thẩm mỹ ẢNH: M.N

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở thẩm mỹ Bee Hin có bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể như dao mổ, bơm kim tiêm, thuốc gây tê dạng tiêm, thuốc tiêm filler, thuốc sát trùng và nhiều thiết bị y tế khác.

Ngoài ra, cơ sở còn lập fanpage và tài khoản Facebook để đăng tải nội dung quảng cáo, giới thiệu các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như: tiêm filler, cắt mí, nhấn mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền…

Một nội dung quảng cáo trên Facebook của cơ sở thẩm mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an xã Phú Giáo cho biết các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn nêu trên là các kỹ thuật chuyên môn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chuyên khoa phù hợp tại cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Qua làm việc, bà Đ. thừa nhận đã trực tiếp thực hiện các dịch vụ trên tại cơ sở dù không có bác sĩ chuyên môn. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở thẩm mỹ ẢNH: M.N

Ngoài ra, quá trình hoạt động, cơ sở thẩm mỹ này còn phát sinh rác thải y tế nguy hại như kim tiêm sắc nhọn, bông băng dính máu có nguy cơ lây nhiễm nhưng không được thu gom, xử lý đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Hiện cơ quan chức năng xã Phú Giáo đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý chủ cơ sở theo quy định pháp luật. Vì vậy, Công an xã Phú Giáo đề nghị những người từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại cơ sở nói trên đến Công an xã trình báo để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.