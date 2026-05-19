Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Công an tìm người từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Bee Hin

Đỗ Trường
Đỗ Trường
19/05/2026 11:59 GMT+7

Ngày 19.5, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) phát thông báo kêu gọi những người từng sử dụng dịch vụ xâm lấn cơ thể như tiêm filler, cắt mí, môi, tạo má lúm… tại hộ kinh doanh thẩm mỹ Bee Hin trên địa bàn để xác minh, xử lý vụ việc.

Theo Công an xã Phú Giáo (TP.HCM), qua công tác phối hợp, kiểm tra hoạt động các cơ sở hành nghề y, dược, thẩm mỹ trên địa bàn xã, đã phát hiện hộ kinh doanh thẩm mỹ Bee Hin (248 đường Độc Lập, xã Phú Giáo, TP.HCM) do bà N.T.Đ làm chủ có nhiều vi phạm.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tuy nhiên không được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

TP.HCM: Công an tìm người từng sử dụng dịch vụ tại một cơ sở thẩm mỹ - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Phú Giáo kiểm tra cơ sở thẩm mỹ

ẢNH: M.N

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở thẩm mỹ Bee Hin có bố trí phòng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động xâm lấn cơ thể như dao mổ, bơm kim tiêm, thuốc gây tê dạng tiêm, thuốc tiêm filler, thuốc sát trùng và nhiều thiết bị y tế khác.

Ngoài ra, cơ sở còn lập fanpage và tài khoản Facebook để đăng tải nội dung quảng cáo, giới thiệu các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như: tiêm filler, cắt mí, nhấn mí, cắt môi, tạo má lúm đồng tiền…

TP.HCM: Công an tìm người từng sử dụng dịch vụ tại một cơ sở thẩm mỹ - Ảnh 2.

Một nội dung quảng cáo trên Facebook của cơ sở thẩm mỹ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an xã Phú Giáo cho biết các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn nêu trên là các kỹ thuật chuyên môn chỉ được phép thực hiện bởi bác sĩ có chuyên khoa phù hợp tại cơ sở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Qua làm việc, bà Đ. thừa nhận đã trực tiếp thực hiện các dịch vụ trên tại cơ sở dù không có bác sĩ chuyên môn. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

TP.HCM: Công an tìm người từng sử dụng dịch vụ tại một cơ sở thẩm mỹ - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở thẩm mỹ

ẢNH: M.N

Ngoài ra, quá trình hoạt động, cơ sở thẩm mỹ này còn phát sinh rác thải y tế nguy hại như kim tiêm sắc nhọn, bông băng dính máu có nguy cơ lây nhiễm nhưng không được thu gom, xử lý đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh.

Hiện cơ quan chức năng xã Phú Giáo đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý chủ cơ sở theo quy định pháp luật. Vì vậy, Công an xã Phú Giáo đề nghị những người từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại cơ sở nói trên đến Công an xã trình báo để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc.

Tin liên quan

Bộ Công an thu giữ số tài sản ‘khủng’ của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Bộ Công an thu giữ số tài sản ‘khủng’ của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu hơn 300 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa cùng đồng phạm để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Sắp xét xử vụ chủ cơ sở thẩm mỹ đánh ghen, bắt giữ người trái pháp luật

Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã, nữ bị can ở Cà Mau vẫn sa lưới

Khám phá thêm chủ đề

thẩm mỹ công an xã Phú Giáo TP.HCM thẩm mỹ chui Tai biến thẩm mỹ Bee Hin tiêm filler
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận