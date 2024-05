Công an đặt mục tiêu triệt phá 100% vụ án cướp giật

Đầu năm 2024, được sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, là chủ công), lực lượng cảnh sát hình sự các quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng góp sức điều tra, triệt phá hàng loạt vụ án.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02, cho biết tình hình phạm pháp hình sự đã được kéo giảm, tội phạm đường phố cơ bản được kiềm chế. Quý I/2024, tội phạm đường phố giảm gần 13% (99 vụ), toàn TP.HCM xảy ra 695 vụ, đã điều tra khám phá 495 vụ (gần 72%)...

Nghi phạm Nguyễn Anh Đức tại hiện trường cướp điện thoại của một cô gái CÔNG AN CUNG CẤP

Quyết tâm của lực lượng cảnh sát hình sự được thể hiện qua việc phá nhanh - trúng - hiệu quả các vụ án cướp, cướp giật tài sản trong thời gian qua.

Phá nhanh vụ cướp điện thoại sau 24 giờ

Điển hình, mới đây, Công an Q.Gò Vấp vừa phá nhanh vụ cướp giật tài sản trên địa bàn sau 24 giờ tiếp nhận tin báo. Theo đó, ngày 21.2, Công an Q.Gò Vấp nhận tin báo của chị L.T.T về việc bị "cướp giật tài sản" lúc hơn 22 giờ cùng ngày. Trong lúc đứng chờ bạn trên đường Thống Nhất (P.16, Q.Gò Vấp), chị T. bị nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật điện thoại trên tay chị, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được báo cáo, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp Công an Q.Gò Vấp khẩn trương truy xét tên cướp nói trên để phòng ngừa đối tượng tiếp tục gây án, đồng thời không gây hoang mang cho người dân.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng gây án là Nguyễn Anh Đức (35 tuổi, ở Q.Gò Vấp, có 1 tiền sự về việc sử dụng trái phép chất ma tuý, đã đi cai nghiện bắt buộc 13 tháng).

Ba nghi phạm trong đường dây cướp giật tài sản CACC

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Trần Đặng Phương Tín (28 tuổi, ở Q.Gò Vấp, cũng có một tiền sự về việc sử dụng trái phép chất ma tuý, đã đi cai nghiện bắt buộc 15 tháng). Qua kiểm tra nhanh, cả 2 nghi phạm đều dương tính với ma tuý.

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Anh Đức nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản, rồi bán cho Lương Thanh Vũ (33 tuổi, ở Gò Vấp) để lấy tiền xài. Đáng chú ý, Vũ dù biết tài sản do Tín cướp giật được nhưng vẫn mua. Nghi phạm Vũ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an ngay lập tức bắt giữ Vũ để phục vụ công tác điều tra, xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa.

Theo thống kê của Công an Q.Gò Vấp, trong 4 tháng đầu năm 2024, địa bàn quận đã thụ lý 334 tin báo, số lượng nhiều thứ 3 trong số 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức. Các tổ công tác 363 tuần tra kiểm soát ban đêm đã chủ động phát hiện, khám phá nhiều vụ việc. Công an quận cũng đã tập trung triển khai đồng bộ, liên tục nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt, từng bước kiềm chế, kéo giảm tội phạm đường phố.

Phá băng cướp chuyên cướp giật dây chuyền ở lễ hội

Mới đây, Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, chiều tối 6.4, công an tiếp nhận 2 tin báo tố giác tội phạm cướp giật tài sản tại Hội chợ du lịch trong công viên 23.9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Nạn nhân là bà N.T.N.M (65 tuổi, quê Đồng Tháp) và chị T.N.T.T (43 tuổi, quê Tây Ninh).

Hai nạn nhân cho hay, khi đang tham quan hội chợ đã bị một người áp sát từ phía sau cướp giật dây chuyền; trị giá tài sản bị cướp của hai nạn nhân hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chuyên án điều động các tổ tuần tra, kiểm soát đã tăng cường rà soát, do thám tình hình cũng như khoanh vùng đối tượng.

Công an Q.1 bắt giữ nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản ở hội chợ CTV

Đến khoảng 20 giờ ngày 6.4, tổ tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện một phụ nữ đi cùng con gái 11 tuổi rời khỏi công viên 23.9. Nhận thấy người phụ nữ này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra và phát hiện trong túi quần người này giấu 3 sợi dây chuyền nên mời về trụ sở Công an Q.1 làm rõ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai có 6 đồng bọn và đã nhiều lần cùng nhau đến các lễ hội được tổ chức tại các điểm trên địa bàn Q.1 để cướp giật tài sản, chủ yếu là dây chuyền vàng.

Trước đây mỗi tuần 1 vụ, giờ một tháng ghi nhận 1 vụ

Thủ đoạn của băng nhóm này theo dõi, áp sát, che chắn "con mồi", để đồng bọn giật dây chuyền; nếu nạn nhân, người đi đường phát hiện truy đuổi thì các đối tượng khác có nhiệm vụ cản địa. Đáng chú ý, băng nhóm này còn phân công một đối tượng chạy phía sau chờ chuyển tài sản vừa cướp giật được, rồi cất giấu, tẩu tán.

Đáng chú ý, sau khi giật tài sản, nhóm này không bỏ chạy mà hòa vào đám đông như chưa có chuyện gì xảy ra. Công an ngay lập tức triển khai bắt giữ nhóm cướp nói trên.

Lãnh đạo Công an Q.1 cho biết, tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp trên địa bàn Q.1 khá phức tạp nhưng những năm gần đây, đặc biệt năm 2023, loại tội phạm này đã được kéo giảm rõ rệt. Cụ thể, năm 2023, Công an Q.1 kéo giảm 219 vụ (giảm khoảng 41%) so với năm 2022.

Tổ 363 đem lại hiệu quả cao trong việc kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn Q.1. Công an Q.1 thành lập 3 tổ 363 do các trinh sát dày dặn kinh nghiệm thuộc đội CSHS làm tổ trưởng, tổ phó là trinh sát nhiều kinh nghiệm thuộc đội ma túy.

Theo Công an Q.1, những năm trước đây, mỗi ngày địa bàn ghi nhận, điều tra, khám phá ít nhất 1 vụ thì bây giờ 1 tuần, 1 tháng ghi nhận 1 vụ. Thể hiện hiệu quả của công tác phòng, chống tội phạm cướp giật trên địa bàn Q.1.

Công an Q.1 cũng xác định với tinh thần bắt, xử lý hết các băng nhóm tội phạm với mong muốn tạo hình ảnh tốt đẹp trên địa bàn trong mắt của du khách, người dân.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh truy bắt tội phạm đường phố phải đi đôi phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, chú ý người nghiện ma túy, người chưa có việc và có việc làm không ổn định, tiền án tiền sự. Tập trung làm rõ, xử lý triệt để đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhằm kéo giảm tội phạm đường phố, mang lại niềm tin trong lòng người dân về an ninh trật tự tại TP.HCM thời gian tới.