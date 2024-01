Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nói gì về tội phạm xâm phạm sở hữu?

Ngày 3.1, Công an TP.HCM tổ chức gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024 do thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng nói về tội phạm xâm phạm sở hữu NGUYỄN ANH

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình tội phạm đường phố trên địa bàn TP.HCM và giải pháp trong việc kéo giảm tội phạm xâm phạm sở hữu như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo..., trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, năm qua, tội phạm xâm phạm sở hữu còn diễn biến phức tạp. PC02 là lực lượng chủ công trong đấu tranh với loại tội phạm xâm phạm sở hữu.

"Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, PC02 đã lập 10 tổ 363 tăng cường tuần tra, phối hợp với các tổ tuần tra quận huyện để tấn công các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm xâm phạm sở hữu", trung tá Hưng nói.

Trưởng PC02 nói thêm, PC02 và các đơn vị địa phương thực hiện tuần tra 24/7, không có giờ nghỉ để tấn công, trấn áp tội phạm xâm phạm sở hữu.

Đặc biệt, trung tá Hưng khẳng định, mục tiêu của Công an TP.HCM là đánh mạnh, đánh trúng vào nơi tiêu thụ tài sản để cắt cầu, giảm cung, hạn chế tối đa loại tội phạm này, mang lại bình yên cho người dân đón tết.

Phải nhận diện không mặt trước khi vào giao dịch ở ngân hàng

Trung tá Hưng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đặc biệt trong dịp tết, cơ quan điều tra tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, người dân không giao dịch với số điện thoại lạ, kể cả việc cung cấp thông tin số tài khoản cho người lạ.

Về việc cướp ngân hàng, trung tá Hưng cho biết, Công an TP.HCM đã mời toàn bộ ngân hàng đóng trên địa bàn để hội ý, đưa giải pháp khi ai đến ngân hàng thì phải nhận diện khuôn mặt ngay trước khi vào giao dịch để nhận diện nhằm ngăn chặn tội phạm.

"Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch tổng thể, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng", trung tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.