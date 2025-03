Công an điểm mặt chiêu lừa 'ăn theo' chính sách miễn học phí

Mới đây, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9.2025 trở đi).

Chủ trương trên nhận được sự ủng hộ, vui mừng của hàng triệu phụ huynh, học sinh. Nhưng cũng chỉ ít ngày sau, một số đối tượng lừa đảo đã lợi dụng chính sách này để tung ra các chiêu trò mới.

Học sinh trước khi tham gia kỳ khảo sát vào lớp 6 một trường tại TP.HCM ẢNH MINH HỌA: ĐÀO NGỌC THẠCH

Công an đồng loạt cảnh báo

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, kẻ lừa đảo sử dụng các số điện thoại rác hoặc tài khoản mạng xã hội ảo để gọi điện, nhắn tin đến phụ huynh học sinh thông báo hoàn tiền học phí đã đóng trước khi được miễn học phí.

Để nhận được tiền này, phụ huynh phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã ký tự (mã OTP) nhận được qua tin nhắn điện thoại để hoàn tất thủ tục. Đối tượng thậm chí còn yêu cầu người dân truy cập vào đường link giả mạo trường học để tạo niềm tin.

"Nếu làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của người dân và thực hiện lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản", công an nêu.

Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP.Hà Nội cùng công an một số tỉnh, thành đã đồng loạt cảnh báo về chiêu trò lừa đảo nêu trên.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, video khuôn mặt, chứng minh nhân dân, căn cước công dân), mã xác thực một lần OTP cho bất kỳ ai quen biết qua mạng.

Đồng thời, tuyệt đối không quét mã QR hoặc truy cập vào các đường link lạ, tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Sở GD-ĐT TP.Hà Nội mới đây cũng lưu ý các đơn vị, trường học tăng cường phối hợp, thông tin để phụ huynh học sinh tuyệt đối không nghe, làm theo hướng dẫn của người lạ.

Theo đó, ngành giáo dục Hà Nội cũng như các nhà trường không thông báo tới phụ huynh học sinh về việc hoàn tiền học phí năm học 2024 - 2025. Các thông tin liên quan đến học sinh đều được thông báo qua giáo viên chủ nhiệm hoặc đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành, trường.

Sở GD-ĐT TP.Hà Nội nhấn mạnh, phụ huynh và học sinh cần thực hiện khuyến cáo của công an, tránh sập bẫy của kẻ xấu.

Tuyệt đối không dễ dàng nghe theo người lạ

Phụ huynh và học sinh là một trong những mục tiêu thường bị kẻ xấu nhắm tới để lừa đảo. Đã có không ít trường hợp mất số tiền lớn.

Nguyên nhân thì nhiều, và một số trong số này có thể xuất phát từ việc thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh đã bị lộ, lọt. Với những thông tin có được, đối tượng lừa đảo biết chính xác số điện thoại, tên, địa chỉ của phụ huynh, học sinh, từ đó lên kế hoạch đưa nạn nhân vào bẫy.

Tiến sĩ, thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu về tội phạm, khuyến cáo giữa nhà trường và gia đình học sinh cần tăng cường sự liên lạc, trao đổi thông tin thông qua đường dây nóng. Cần có những số máy thường trực, luôn ở trạng thái chờ kết nối, để phụ huynh có thể liên lạc trong giờ học.

Các lớp học, giáo viên và phụ huynh học sinh cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin, đề phòng bị hack điện thoại hoặc vô tình lộ, lọt thông tin cá nhân, danh sách lớp học.

Đặc biệt, phụ huynh học sinh cần cập nhật thường xuyên tình hình an ninh, trật tự để biết các thủ đoạn phạm tội mới.

Nếu nhận được cuộc gọi bất thường liên quan đến việc học tập của con, phụ huynh cần cảnh giác, có thể gọi điện cho nhà trường hoặc giáo viên để kiểm chứng; tuyệt đối không dễ dàng làm theo những yêu cầu của người lạ, cho dù họ xưng là ai.

Trường hợp nghi ngờ, phụ huynh cần trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để có biện pháp giải quyết, và thông báo cho nhà trường, giáo viên chủ nhiệm hoặc chủ động đưa thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo cho cộng đồng.