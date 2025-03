Đóng trước trăm triệu học phí phụ huynh như 'ngồi trên đống lửa'

Chị P. có con hơn 3 tuổi theo học tại Trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont (tòa nhà Hapulico, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), chia sẻ những ngày qua rất lo lắng khi trường chưa mở cửa trở lại từ 26.2. Sau tết vài buổi, trường liên tục báo nghỉ học.

Theo chị P., mỗi lần thông báo nghỉ, trường này lại viện đủ lý do. Thông báo nghỉ đầu tiên là 2 ngày 16 - 17.2 với lý do "phun khử khuẩn phòng chống cúm A và dịch Rota"; tiếp đó ngày 18 - 19.2 thì để "xử lý sự cố mất điện", hẹn đón trẻ trở lại vào ngày 20.2. Cùng lý do này, trường thông báo cho trẻ nghỉ học từ ngày 21.2 và hẹn đón trẻ vào ngày 24.2.

Ngày 26 - 27.2 trường lại thông báo nghỉ học và hẹn đón trẻ vào 28.2. Tuy nhiên, đến ngày 28.2 trường lại khất đến ngày 3.3, nhưng đến 5.3 vẫn tiếp tục đóng cửa.

"Từ lo lắng, sốt ruột, giờ chúng tôi có cảm giác bị lừa", chị P. nói.

Bên trong Trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont Việt Nam tại tòa nhà Hapulico (Q.Thanh Xuân) ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Từ tháng 9 năm ngoái, gia đình chị P. đã đóng trọn gói 2 năm học với số tiền khoảng 185 triệu đồng, gồm cả tiền học và ăn tại trường. Hiện chị P. phải tạm gửi con ở một trường khác, đóng phí theo tháng. "Số tiền nhà tôi đóng cho trường là 2 năm học nhưng con mới học gần 6 tháng. Chúng tôi muốn trường giải quyết rõ ràng, hoặc trả lại tiền", chị P. nói.

Một phụ huynh khác có con 5 tuổi cũng cho biết đã đóng 118 triệu đồng cho thời gian học từ tháng 8.2024 - 5.2025. Năm nay con cần đi học đều đặn để vào lớp 1 nhưng việc học lại gián đoạn khiến gia đình phải chuyển con sang trường khác, dù vẫn còn khoảng hơn 40 triệu tiền học phí.

Trong các phụ huynh có con học ở cơ sở Hapulico, 54 người đã đóng tiền học phí với tổng số lên đến hơn 4 tỉ đồng, ít nhất là cho 6 tháng, nhiều nhất là 2 năm. Nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường hoàn lại học phí nếu không thể tiếp tục đón trẻ.

Các phụ huynh đã nhiều lần thông tin tới cơ quan chức năng, Phòng GD-ĐT Q.Thanh Xuân đã xuống làm việc, nhà trường cũng hứa sẽ mở cửa trở lại nhưng được vài buổi thì lại đóng cửa.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont Việt Nam thành lập từ năm 2018, có 4 cơ sở ở các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Long Biên. Đây không phải trường quốc tế như tên gọi mà chỉ là một cơ sở mầm non tư thục.

Hiện tại, cơ sở của trường này ở tòa nhà Hapulico, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân có 74 học sinh với 5 lớp học; 1 hiệu trưởng, 10 giáo viên và 5 nhân viên. Trường thông báo mức thu học phí từ 6 - 8 triệu đồng/trẻ/tháng.

Nợ tiền thuê mặt bằng, nợ lương giáo viên

Phòng GD-ĐT Q.Thanh Xuân đã có báo cáo ban đầu về sự việc này với Sở GD-ĐT Hà Nội và phối hợp với công an địa bàn kiểm tra cơ sở Hapulico. Theo giải trình của chủ trường, ngày 14.2, chủ tòa nhà gửi công văn yêu cầu thanh toán số nợ thuê nhà trước ngày 15.2, nếu không sẽ thu hồi lại mặt bằng.

Chủ trường đề nghị được thanh toán trước 50 triệu đồng, số còn lại xin được hoãn đến cuối tháng. Tuy nhiên, đơn vị cho thuê nhà không đồng ý giãn nợ và yêu cầu tăng phí thuê nhà lên 15% mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 1.2025, đồng thời cắt toàn bộ dịch vụ tại địa điểm trường đang thuê. Nhà trường đành phải gửi thông báo tới phụ huynh cho trẻ nghỉ học và sẽ hoàn trả 150% học phí những ngày học sinh nghỉ học.

Phòng GD-ĐT Q.Thanh Xuân cũng nắm được thông tin trường này đang nợ 2 tháng lương của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chủ trường đã cam kết sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Báo cáo với Sở GD-ĐT Hà Nội, Phòng GD-ĐT Q.Thanh Xuân cho biết đã yêu cầu chủ trường làm việc với bên cho thuê mặt bằng. Phòng GD-ĐT cũng sẽ giới thiệu các trường mầm non trên địa bàn để phụ huynh gửi con nếu có nhu cầu.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã yêu cầu Phòng GD-ĐT Q.Thanh Xuân chỉ đạo xử lý dứt điểm sự việc và báo cáo sở phương án giải quyết trong ngày hôm nay, 6.3.