Công an Điện Biên điều tra 2 'lang băm' tự chế lá cây thành thuốc nam

Ngày 17.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng cấm", theo quy định tại khoản 1 điều 190 bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Điện Biên tại cơ sở sản xuất thuốc nam của đối tượng Phàng Thị Sua

ẢNH: CÔNG AN ĐIỆN BIÊN

Theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Phàng Thị Sua (33 tuổi, trú tại bản Dư O A, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) không được đào tạo, không có chuyên môn về y học cổ truyền nhưng đã tự sản xuất và bán các loại "thuốc nam". Các sản phẩm này cũng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Tại cơ quan công an, Phàng Thị Sua khai nhận, để tạo ra 3 loại sản phẩm là "thuốc chữa dạ dày", "thuốc sắc nước uống" và "thuốc chữa bệnh phụ khoa", Sua đã thu, hái 17 loại cây rừng, tiến hành băm, phơi khô, phối trộn với nhau để tạo thành.

Sau đó, Sua lập và sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội gồm: Facebook "Nkauj Sua Faaj", TikTok "Phàng thị sua (nkaujsuafaaj)" và tài khoản Zalo "Sua Faj" để đăng tải bài viết, video quảng cáo là thuốc gia truyền do mình tự sản xuất nhằm thu hút người mua và bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/gói.

Từ tháng 6.2024 đến tháng 6.2025, Sua đã gửi trót lọt 1.427 đơn hàng "thuốc nam" cho người mua tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cũng trong ngày 13.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đang điều tra một vụ án hình sự khác về "sản xuất, buôn bán hàng cấm", xảy ra tại tổ dân phố 2, xã Na Son, tỉnh Điện Biên.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2024 đến tháng 6.2025, đối tượng Giàng A Cu (36 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, xã Na Son, tỉnh Điện Biên) không được đào tạo chuyên môn, không được cấp bằng hoặc chứng chỉ về y dược, y học cổ truyền nhưng đã tự sản xuất, bán các gói "thuốc nam, thuốc gia truyền" trên mạng xã hội.

2 đối tượng bị công an điều tra

Theo đó, Giàng A Cu lên rừng thu hái các loại rễ, thân, lá nhiều loại cây rừng rồi phối trộn, đóng gói, dán nhãn "thuốc chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung" có tên "Gậu Sua" và "thuốc chữa bệnh dạ dày" có tên "Phềnh Mông Giàng".

Cả hai loại này đều chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam. Giàng A Cu sử dụng các tài khoản Facebook "Pheej Hmoo Yaj", "Neej Zoo Yaj" và tài khoản TikTok "pheej hmoo yaj" để quảng cáo và bán.

Từ tháng 6.2024 đến tháng 6.2025, Giàng A Cu đã bán 501 đơn hàng cho 435 người mua tại tỉnh Điện Biên và 23 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý mua các loại thuốc nam, thuốc gia truyền trên mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức không có chuyên môn, không được cấp phép, không được kiểm chứng, vì tiềm ẩn nguy cơ cao gây hại cho sức khỏe.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân đã mua sản phẩm nêu trên, đồng thời phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên thông báo: những cá nhân đã mua các sản phẩm của Phàng Thị Sua, Giàng A Cu liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn giải quyết trước ngày 1.5.2026.