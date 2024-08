Công an điều tra vụ bị chiếm đoạt 6,2 tỉ đồng khi nhờ bạn vay ngân hàng

Khi ngân hàng giải ngân 10 tỉ đồng, vợ chồng ông C. chỉ nhận được 3,8 tỉ đồng, 6,2 tỉ đồng còn lại, người bạn giữ, dùng vào mục đích cá nhân. Vợ chồng ông C. đứng trước nguy cơ mất tài sản vì bị ngân hàng thanh lý.

Lợi dụng tình bạn để chiếm đoạt 6,2 tỉ đồng tiền vay ngân hàng

Ngày 1.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có phiếu chuyển đơn tố giác tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động vay ngân hàng của vợ chồng ông P.N.C và bà P.K.D (ở Q.7, TP.HCM) cho Công an Q.Bình Thạnh xử lý theo quy định. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Công an Q.Bình Thạnh báo cáo kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan này biết.

Theo đó, vợ chồng ông C. tố cáo bà L.T.N (đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đ.V, có trụ sở tại Q.Bình Thạnh) cùng chồng là V.Đ.T.P đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 6,2 tỉ đồng. Đầu năm 2022, vợ chồng ông C. cần vốn làm ăn nên tìm cách vay ngân hàng. Sau đó, vợ chồng bà N. và ông P. (hiện đang làm chủ công Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đ.V) có ý định đứng ra vay giúp để được lãi suất thấp.

Điều kiện là vợ chồng ông C. phải đưa tài sản thế chấp vào Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đ.V để đảm bảo cho việc vay vốn. Vì là bạn thân lâu năm nên vợ chồng ông C. đã đồng ý điều kiện nói trên. Sau đó, vợ chồng bà N. đã làm thủ tục đưa ông C. góp 30% cổ phần vào công ty của mình để đảm bảo hồ sơ vay 7.665.000.000 đồng.

Ngày 31.3.2022, vợ chồng C. đi cùng vợ chồng bà N. đến Ngân hàng TMCP P. chi nhánh Q.Tân Bình ký hợp đồng thế chấp. Tài sản đảm bảo là 2 bất động sản của vợ chồng ông C. Sau khi ký hợp đồng 3 ngày, ngân hàng sẽ giải ngân 7,3 tỉ đồng cho vợ chồng bà N. và giữ lại 5% (tương đương 365.000.000 đồng).

Từ ngày 6 - 16.4.2022, vợ chồng bà N. đã chuyển cho vợ chồng ông C. là 3,8 tỉ đồng. Số tiền 3,5 tỉ còn lại, vợ chồng bà N. nhiều lần hứa hẹn và tìm nhiều lý do không chuyển cho vợ chồng ông C. như cam kết. Giữa tháng 6.2022, vợ chồng ông C. đề nghị trả lại 3,8 tỉ đồng cho vợ ông bà N. để tất toán khoản vay lấy 2 tài sản đang thế chấp ra khỏi ngân hàng.

Sau đó, vợ chồng bà N. cùng với ông H. (nhân viên ngân hàng) đã làm việc và hứa hẹn hỗ trợ chờ đến 15.4.2023 sẽ tất toán khoản vay, trả lại 2 tài sản của vợ chồng ông C. Thế nhưng đến tháng 9.2023 vợ chồng bà N. và ông H. vẫn không thực hiện cam kết.

Tháng 10.2023, Ngân hàng TMCP P. đã thông báo khoản vay liên quan đến vợ chồng ông C. đã đến hạn cần phải thanh toán, nếu không sẽ xử lý 2 tài sản. Tại cuộc họp sau đó, phía Ngân hàng TMCP P. xác nhận đã giải ngân cho vợ chồng bà N. 10 tỉ đồng. Nhưng vợ chồng bà N. đưa lại cho vợ chồng ông C. 3,8 tỉ đồng. Riêng 6,2 tỉ còn lại, vợ chồng bà N. sử dụng vào mục đích cá nhân, hứa sẽ hoàn trả. "Tôi chỉ nhờ vợ chồng bà N. vay giúp hơn 7,6 tỉ đồng, thế nhưng vợ chồng bà N. đã phối hợp với nhân viên ngân hàng giải ngân 10 tỉ đồng mà tôi không hề hay biết", ông C. nói.

Kiểm tra lại hồ sơ vay, xử lý trách nhiệm của cán bộ ngân hàng

Trong đơn tố cáo, ông C. cho rằng vợ chồng bà N. đã lợi dụng nhu cầu vay vốn của vợ chồng ông, dùng thủ đoạn gian dối thông qua Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đ.V để cố ý lập khống hồ sơ vay vốn, dự án kinh doanh, lừa vợ chồng ông ký hợp đồng thế chấp.

Trong 10 tỉ đồng mà ngân hàng giải ngân, vợ chồng ông C. chỉ nhận được 3,8 tỉ đồng, vợ chồng bà N. và ông P. đã chiếm đoạt 6,2 tỉ đồng để dùng vào chuyện cá nhân. Sau đó, bà N. và ông P. đã không trả nợ, để ngân hàng tiến hành xử lý tài sản của vợ chồng ông C..

"Trong vụ việc này có vai trò tiếp sức của cán bộ tín dụng của ngân hàng trong việc làm hồ sơ nên vợ chồng bà N. mới lừa được vợ chồng tôi. Tôi đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra lại hồ sơ hợp đồng vay, làm rõ trách nhiệm, xử lý ông H., cán bộ ngân hàng", ông C. yêu cầu.

Ông C. cho biết, vợ chồng bà N. đã dùng thủ đoạn gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt 6,2 tỉ đồng là có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 bộ luật hình sự năm 2015. Ông C. đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử bà N., ông P. và những người liên quan về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời ngăn chặn giao dịch đối với toàn bộ tài sản thế chấp của vợ chồng ông C. tại Ngân hàng TMCP P. để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Ông C. đề nghị cơ quan chức năng buộc vợ chồng bà N. phải trả lại 6,2 tỉ đồng và tiền lãi phát sinh cho ngân hàng. Đồng thời xác minh làm rõ trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng TMCP P. trong việc cấu kết và tiếp tay với vợ chồng bà N. thực hiện việc lừa đảo này.