Công an điều tra vụ em dùng điếu cày đánh anh họ tử vong

Ngày 15.3, ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Lương (H.Như Xuân, Thanh Hóa), cho biết cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm N.T.G (38 tuổi, ngụ thôn Quang Trung, xã Bình Lương) để điều tra về hành vi giết người.



Chiếc điếu cày nghi phạm dùng đánh nạn nhân NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng gần 11 giờ ngày 15.3, N.T.G và anh N.V.K (40 tuổi, ngụ cùng thôn Quang Trung; anh K. là anh họ của N.T.G) xảy ra mâu thuẫn tại khu vực đất giáp ranh giữa 2 nhà.

Trong lúc cãi vã, xô xát, N.T.G đã dùng điếu cày bằng ống tre đánh anh N.V.K, khiến anh K. gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an H.Như Xuân đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đưa nghi phạm N.T.G về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Cũng theo ông Lê Đức Tuấn, giữa nạn nhân và nghi phạm trước đó không có mâu thuẫn gì. Có thể nguyên nhân vụ việc là do mới đây gia đình N.T.G xây dựng nhà trên mảnh đất phía trước nhà anh K., che mặt tiền ngôi nhà của anh K. nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Vụ án đang được Công an H.Như Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.