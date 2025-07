Công an Đồng Nai: 'Tăng ca' cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài

Ngày 3.7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong 2 ngày (1 - 2.7) đầu thực hiện đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú, học tập, làm việc tại Việt Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thu nhận, xử lý thông tin định danh cho hơn 200 người nước ngoài, chủ yếu là đại diện các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Đồng Nai hướng dẫn người nước ngoài làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Thượng tá Trương Thị Dung - Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết toàn tỉnh có gần 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động và khoảng 10.000 người nước ngoài cư trú tại Đồng Nai.

Do đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an hỗ trợ triển khai sớm phần mềm chuyên dụng, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ bắt đầu chạy thử phần mềm từ ngày 29.6; đến 1.7 thì chính thức đi vào hoạt động.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chúc mừng những người nước ngoài đầu tiên đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nước ngoài đến làm tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đơn vị đã bố trí 1 bàn hướng dẫn, 3 bàn thu nhận dữ liệu sinh trắc học (chụp ảnh, lấy vân tay); bên cạnh đó tổ chức lực lượng cán bộ làm việc 3 ca liên tục từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật; đồng thời bố trí cán bộ có chuyên môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn... trực tiếp hướng dẫn và phiên dịch, giúp rút ngắn thời gian thực hiện và tăng mức độ hài lòng.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trong 2 ngày đầu triển khai, số lượng người đến làm thủ tục khá đông, dẫn đến một số thời điểm hệ thống bị quá tải, gây khó khăn trong khâu thu nhận sinh trắc học. Tuy nhiên, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Đội Viễn thông - Tin học thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh, xử lý kịp thời các sự cố, bảo đảm việc tiếp nhận dữ liệu diễn ra thông suốt.