Công an Đồng Nai thông tin về vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Ngày 14.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đồng Nai, cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại khu phố 8, phường Lộc Ninh khiến 3 người tử vong.

Các nạn nhân gồm bà Trương Thị Thiệt (60 tuổi); chị Lê Thị Thanh Thi (36 tuổi, con gái của bà Thiệt, cùng ở phường Lộc Ninh) và Lê Quốc Cường (46 tuổi, ở phường Minh Hưng).

Theo thông tin ban đầu, Cường có quan hệ tình cảm với chị Thi. Chiều 12.7, Cường đến nhà gia đình chị Thi ở khu phố 8, phường Lộc Ninh chơi và cùng mọi người ăn nhậu tại đây. Sau cuộc nhậu, mọi người đi ngủ, Cường cũng ở lại nhà chị Thi.

Con đường dẫn vào hiện trường nơi xảy ra vụ việc ẢNH: C.T.V

Đến khoảng 1 giờ ngày 13.7, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong nhà chị Thi nên chạy sang xem. Khi đó, người dân phát hiện Cường chạy ra ngoài rồi mang theo dây điện quay vào một phòng ngủ và đóng cửa.

Kiểm tra hiện trường, người dân phát hiện chị Thi trên người có nhiều vết thương và đã tử vong; bà Thiệt bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Riêng Cường cũng được phát hiện đã tử vong trong phòng, bên cạnh có dây điện nối từ ổ cắm đến cơ thể.

Lãnh đạo UBND phường Lộc Ninh (ở giữa) và Công an phường Lộc Ninh đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong trong vụ án mạng CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp Công an phường Lộc Ninh cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Trong chiều 13.7, lãnh đạo UBND phường và Công an phường Lộc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường.