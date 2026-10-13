Công an giúp cụ ông 92 tuổi tìm lại bạn thân sau hơn 40 năm mất liên lạc

Ngày 13.10, tin từ Công an đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa giúp cụ Trần Phú Niệm (92 tuổi, ở xã Quảng Thái, tỉnh Thanh Hóa) tìm lại được người bạn thân thiết sau hơn 40 năm mất liên lạc. Người bạn này hiện 97 tuổi, sinh sống ở khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc.

Từ tin nhắn "cầu may"

Theo đó, lúc 15 giờ 36 phút ngày 1.10, anh Trần Phú Dũng (ở xã Quảng Thái, tỉnh Thanh Hóa) nhắn tin đến trang Facebook Công an xã Bãi Thơm (cũ) nhờ hỗ trợ cha anh là cụ Trần Phú Niệm tìm người bạn thân thiết bị mất liên lạc hơn 40 năm nay. Người bạn này tên là Lê Xuân Mùi (97 tuổi, sinh sống ở Phú Quốc).

Bức thư anh Trần Phú Dũng gửi cảm ơn Công an đặc khu Phú Quốc ẢNH: CÔNG AN PHÚ QUỐC

Sau khi tiếp nhận thông tin, trung úy Trần Phi Ni, cán bộ Tổ cảnh sát khu vực, Công an đặc khu Phú Quốc, nhanh chóng xác minh.

Đến 18 giờ 29 phút cùng ngày, lực lượng công an xác định một người tại khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc (trước đây là xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phù hợp với thông tin anh Dũng cung cấp, đồng thời gửi số điện thoại để anh liên hệ. Thật bất ngờ, đó chính là người mà cha anh Dũng tìm kiếm suốt nhiều năm qua.

Ngay trong ngày 1.10, anh Dũng đã gửi thư cảm ơn Công an đặc khu Phú Quốc vì sự hỗ trợ tận tình. Anh bày tỏ sự xúc động, trân trọng tinh thần trách nhiệm của cán bộ công an khi giúp cha mình nối lại liên lạc với người bạn cũ sau hơn 4 thập kỷ xa cách.

Anh Dũng chia sẻ rằng, một số điện thoại có thể chỉ là thông tin liên lạc bình thường với nhiều người, nhưng đối với người cha đã ở tuổi xế chiều, đó là cơ hội quý giá để nối lại tình bạn bị thời gian và khoảng cách chia lìa. Điều tìm lại được không chỉ là địa chỉ liên lạc, mà còn là niềm hy vọng để hai người bạn già hỏi thăm nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua.

Những nghĩa tình không phai sau hàng chục năm mất liên lạc

Anh Dũng cho biết cha anh nguyên là cán bộ ngân hàng, đã nghỉ hưu từ năm 2000, hiện sống cùng con cháu. Thời trẻ, ông Niệm và ông Mùi là đôi bạn thân thiết, gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống. Khoảng những năm 1985 - 1990, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông Mùi cùng gia đình rời quê đi xây dựng kinh tế mới. Từ đó, hai người dần mất liên lạc.

Bức thư anh Trần Phú Dũng gửi cảm ơn Công an đặc khu Phú Quốc ẢNH: CÔNG AN PHÚ QUỐC

Trong ký ức của anh Dũng, ông Mùi không chỉ là bạn thân của cha mà còn là người luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình. Khi anh khoảng 10 - 14 tuổi, ông Mùi thường sang sửa mái nhà dột, trồng rau, trồng dưa hấu, rồi phụ gia đình gói bánh chưng, làm giò mỗi dịp tết. Mỗi lần anh chị em đi học xa trở về, ông còn sửa xe, lo cơm nước chu đáo.

Những việc làm giản dị ấy để lại trong anh Dũng nhiều tình cảm sâu sắc, đồng thời góp phần nuôi dưỡng thói quen yêu thương, sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Năm tháng trôi qua, mỗi dịp tết đến, xuân về, ông Niệm lại nhớ người bạn thân thuở trước. Thấu hiểu nỗi lòng của cha, anh Dũng luôn mong có ngày tìm được ông Mùi để hai người có thể hỏi thăm nhau khi tuổi đã cao.

Cơ hội đến khi anh tình cờ tìm thấy một lá thư cũ do ông Mùi gửi cho cha mình không lâu sau ngày chia tay. Từ lá thư, anh biết người bạn của cha hiện sống tại Phú Quốc. Trong một lần lướt Facebook, anh tìm thấy trang Công an xã Bãi Thơm (cũ) nên thử nhắn tin nhờ hỗ trợ, với hy vọng có thể tìm được manh mối.

Không ngờ, chưa đầy 2 giờ sau, anh đã nhận được phản hồi cùng số điện thoại liên lạc của gia đình ông Mùi. Tin nhắn "cầu may" trở thành nhịp cầu nối lại tình bạn tưởng chừng thất lạc.

Hiện hai gia đình chưa thể thu xếp cho hai cụ gặp trực tiếp do tuổi cao, sức khỏe yếu và khoảng cách địa lý. Dù vậy, ông Niệm và ông Mùi đã có thể gọi video, nhìn thấy nhau và hỏi thăm sau nhiều năm xa cách.

Cuộc hội ngộ trực tuyến tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa lớn với hai người bạn già và gia đình. Sau hơn 40 năm mất liên lạc, tình bạn vẫn còn đó, được nối lại từ một lá thư cũ, nỗi nhớ của người cha và sự hỗ trợ kịp thời của những chiến sĩ công an.