Công an Hà Nội bác tin hệ thống đèn giao thông bị 'can thiệp'

Vừa qua, trên nhóm mạng xã hội Facebook nhiều người tham gia lan truyền nội dung về việc hệ thống đèn giao thông tại nút giao Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị "một người mặc áo đen" can thiệp, gây hoang mang dư luận.

Vào cuộc xác minh, Phòng CSGT Công an Hà Nội khẳng định thông tin trên là không đúng.

Bài đăng sai sự thật trên mạng xã hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cụ thể, theo đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội, hệ thống đèn tín hiệu giao thông do đơn vị này đang vận hành là hệ thống khép kín, được bảo mật rất nghiêm ngặt. Việc điều chỉnh chu kỳ đèn chỉ có thể thực hiện thông qua máy tính tại trung tâm điều khiển giao thông và tuyệt đối không thể can thiệp bằng các thiết bị bên ngoài.

Cạnh đó, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, tủ kỹ thuật của hệ thống đèn cũng được gia cố an toàn và chỉ phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, không ai có thể mở để điều chỉnh chu kỳ đèn.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội, thời gian qua mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, đưa thông tin không đầy đủ gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Do vậy, người dân khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cần kiểm chứng, không chia sẻ những thông tin sai lệch và cần báo ngay công an khi phát hiện những thông tin xuyên tạc, sai sự thật.