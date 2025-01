CSGT không xử phạt khi đèn giao thông gặp sự cố

Bộ Công an cho biết, sau 1 tuần Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, việc tăng mức phạt đã bước đầu có hiệu quả khi người dân chấp hành tốt khi tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn và xây dựng hình ảnh văn minh đô thị.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

1 tuần qua, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 92.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, mỗi ngày có hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, khoảng 350 trường hợp vượt đèn đỏ.

Tính riêng ngày 6.1, CSGT đường bộ toàn quốc đã xử lý 11.000 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc Nhà nước gần 30 tỉ đồng; tạm giữ 77 xe ô tô, 4.308 xe mô tô, 377 phương tiện khác, tước 879 giấy phép lái xe. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 2.242 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.331 trường hợp, vi phạm ma túy 155 trường hợp.

Không xử phạt khi đèn giao thông lỗi

Bộ Công an cho hay, Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, khắc phục điểm đen, điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, biển báo... để nâng cao chỉ số an toàn cho người dân.

Cạnh đó, CSGT các địa phương cũng khảo sát các tuyến, điểm, ngã tư... phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các ngã tư có nhiều vi phạm để xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật để vận động người dân chấp hành luật. CSGT sẽ ưu tiên dùng thiết bị công nghệ, hệ thống giám sát... cung cấp hình ảnh chứng minh vi phạm, bên cạnh phát hiện trực tiếp.

CSGT sẽ xem xét hình ảnh để bảo đảm không ai bị xử phạt oan ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, Cục CSGT đã gửi văn bản đến các đơn vị liên quan để nhanh chóng rà, soát khắc phục các cột đèn tín hiệu giao thông có hiện tượng hỏng và không xử phạt với người vi phạm tại các cột đèn đang gặp sự cố.

Đại diện Cục CSGT cũng cho hay, hiện nước ta có nhiều loại đèn tín hiệu, trong đó có đèn thủ công đời cũ, có đèn được điều khiển từ trung tâm chỉ huy… và tất cả các thiết bị kỹ thuật đều có nguy cơ xảy ra sự cố, cần hiệu chỉnh. Do đó, khi CSGT xem xét hình ảnh để xử lý đều phải xác minh. Nếu lỗi do chu kỳ đèn thì sẽ không xử lý vi phạm.

Bộ Công an khẳng định mọi vi phạm sẽ xử lý với phương châm "không vùng cấm, không ngoại lệ". Những cán bộ, chiến sĩ quá trình làm nhiệm vụ cũng phải chấp hành nghiêm quy định và sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm.