Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo ‘duyệt binh nhí’ dịp A80

Theo Công an Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, thời gian gần đây mạng xã hội Facebook xuất hiện các trang "Duyệt binh nhí mừng Quốc khánh", "Bé diễu hành yêu nước - mừng Quốc khánh", "Quốc khánh của bé - duyệt binh nhí 2.9"... kêu gọi đăng ký tham gia chương trình mang tên "duyệt binh nhí".

Tuy nhiên, các trang này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các trang Facebook lừa đảo ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Công an Hà Nội cho hay, các trang Facebook này giới thiệu là hoạt động do Bộ Quốc phòng phát động dành riêng cho các em thiếu nhi từ 6 - 16 tuổi trên khắp cả nước. Các bé sẽ được huấn luyện ngắn hạn bởi các chiến sĩ quân đội thực thụ, học nghi thức, kỷ luật, kỹ năng sống, và cùng nhau diễu hành trong một buổi lễ long trọng, trang nghiêm đúng chuẩn Quân đội nhân dân Việt Nam được truyền hình trực tiếp nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Theo Công an Hà Nội, khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, các đối tượng sẽ gửi chi tiết thông báo về lịch trình, nội dung luyện tập và dẫn dắt phụ huynh thực hiện các nhiệm vụ online để từ đó chiếm đoạt tài sản.

Ngoài phương thức trên, Công an Hà Nội cũng cho hay Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội cũng đã liên tục cảnh báo các thủ đoạn lợi dụng kỳ nghỉ hè của học sinh để tạo ra các khóa học, học kỳ quân đội, học kỳ công an, khóa tu..., để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.

Để tránh trở thành nạn nhân, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học, chương trình ngoại khóa trên các trang mạng xã hội, nên lựa chọn các kênh thông tin chính thức của các đơn vị để cập nhật thông tin.

Thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng để nâng cao nhận thức và phòng tránh các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Không để các đối tượng lợi dụng các sự kiện chính trị lớn của đất nước để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.