Công an Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận tin báo vi phạm giao thông

Theo đó, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh, video về các hành vi vi phạm qua Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội" hoặc đường dây nóng 0243.942.4451.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông để kịp thời xử lý TRẦN CƯỜNG

Động thái này được đưa ra nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ", chỉ thị số 23 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong tình hình mới", kế hoạch số 299 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về "cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông" và kế hoạch số 145 của UBND TP.Hà Nội về việc "xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố".

Đề nghị người dân cung cấp các thông tin về vi phạm chở quá số người quy định, cơi nới phương tiện vận tải, đi sai làn, đi vào đường cấm... để Công an Hà Nội kịp thời giải quyết, xử lý CÔNG AN HÀ NỘI

Qua đó, Công an TP.Hà Nội đề nghị các cơ quan, người dân nâng cao trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; có ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật và chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cung cấp những thông tin, hình ảnh vi phạm tập trung vào các hành vi xe khách chở quá số người quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc,…

Theo Công an TP.Hà Nội, thông tin phản ánh của người dân về các vi phạm sẽ đảm bảo khách quan, chính xác; cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời, đúng hành vi và đảm bảo bí mật về danh tính người cung cấp thông tin.