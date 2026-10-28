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    Công an Hà Nội nhất toàn đoàn tại Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND

    Trần Cường
    Trần Cường
    Với 6 giải vàng, 4 giải bạc cùng nhiều giải đồng, bằng khen, Công an TP.Hà Nội nhận danh hiệu nhất toàn đoàn tại Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ 15.

    Tại lễ bế mạc Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND lần thứ 15 diễn ra tối 27.10, ban tổ chức đã trao 35 giải vàng, 71 giải bạc, 108 giải đồng và 152 bằng khen.

    Trong đó, Công an TP.Hà Nội vinh dự nhận 6 giải vàng, 4 giải bạc cùng nhiều giải đồng, bằng khen. Với thành tích xuất sắc toàn diện, sở hữu nhiều tác phẩm chất lượng, Công an TP.Hà Nội còn vinh dự nhận danh hiệu nhất toàn đoàn - giải thưởng cao quý nhất tại liên hoan.

    Công an Hà Nội nhất toàn đoàn tại Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND - Ảnh 1.
    Công an Hà Nội nhất toàn đoàn tại Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND - Ảnh 2.
    Công an Hà Nội nhất toàn đoàn tại Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND - Ảnh 3.

    Công an TP.Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu nhất toàn đoàn tại liên hoan

     ẢNH: ANH KIÊN

    Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an), Trưởng ban tổ chức giải, cho biết, liên hoan không chỉ tôn vinh tác phẩm xuất sắc mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và tình yêu nghề của những người làm báo, những người làm truyền thông trong và ngoài lực lượng CAND.

    Nhiều tác phẩm thể hiện chiều sâu trong công tác tuyên truyền, làm rõ những định hướng chiến lược, phản ánh sinh động chặng đường từ nghị quyết đến hành động, từ chủ trương đến kết quả cụ thể phục vụ nhân dân, cho thấy nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống và tạo nên đổi thay thiết thực.

    Công an Hà Nội nhất toàn đoàn tại Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh CAND - Ảnh 4.

    Trung tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại lễ bế mạc

    ẢNH: ANH KIÊN

    Ban tổ chức đánh giá, liên hoan lần này đánh dấu bước chuyển tích cực trong tư duy làm báo hiện đại, đồng thời ghi nhận tiến bộ trên cả 3 mặt về quy mô, chất lượng và nhiều loại hình mới.

    Liên hoan đã có 57 đơn vị tham gia, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng Công an, với tổng số 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ (tổng cộng 782 tác phẩm và thí sinh), bao gồm 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh và 29 tác phẩm điện ảnh.

    Các tác phẩm dự thi có nhiều đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo trong nội dung và hình thức, phù hợp với xu thế của truyền thông hiện đại, gắn với tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, phản ánh sinh động, toàn diện thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ mới.

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