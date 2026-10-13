Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân: Có thể dùng AI nhưng không quá 20%

Tại buổi họp báo giới thiệu Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 diễn ra ngày 13.10, ban tổ chức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã nhận được 737 tác phẩm tham gia, trong đó 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh và 29 tác phẩm điện ảnh.

Ngoài ra, 47 thí sinh đăng ký tranh tài ở phần thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, phát biểu tại họp báo ẢNH: TRẦN KIÊN

Theo ban tổ chức, các tác phẩm năm nay có nhiều đổi mới, trong số các tác phẩm nhận được có 188 tác phẩm dự thi là video trên nền tảng số, podcast. Điều này thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ của báo chí truyền thông theo xu hướng số hóa và sự lên ngôi của các định dạng nội dung mới.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04) Bộ Công an, cho biết kỳ liên hoan lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và gánh vác nhiều trọng trách hơn.

Chính những thay đổi này, theo trung tướng Đỗ Triệu Phong, đã mang đến nhiều đề tài phản ánh về lực lượng công an xã, phường bám địa bàn, phục vụ nhân dân, giữ vững bình yên cơ sở. Đây là những chất liệu quý để tạo ra những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống.

Theo Cục trưởng X04, cách công chúng tiếp cận thông tin đã thay đổi từ màn hình tivi, sóng phát thanh sang điện thoại di động, mạng xã hội, podcast và video ngắn. Vì vậy, ban tổ chức xác định yêu cầu xuyên suốt của liên hoan lần này là chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục phó X04, thông tin tại họp báo ẢNH: TRẦN KIÊN

Đồng quan điểm, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục phó X04, cho rằng, hiện thói quen xem truyền hình truyền thống của người dân đã thay đổi, việc sử dụng các thiết bị di động cầm tay ngày càng trở nên phổ biến, kể cả ở người lớn tuổi.

Do vậy, các tác phẩm video trên nền tảng số được hiểu theo nghĩa rộng, gồm những sản phẩm được đăng phát trên truyền hình, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội, có giá trị tuyên truyền.

Theo Cục phó X04, tiêu chí chấm điểm cũng không nằm ngoài các tiêu chí chung đối với sản phẩm truyền thông, gồm nội dung, chủ đề tư tưởng và tính xây dựng. Về cơ bản, các tiêu chí này thống nhất với chủ đề chung của liên hoan.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn thông tin, lượng tương tác của tác phẩm trên nền tảng số cũng là một tiêu chí để chấm điểm. Các tác phẩm có thể sử dụng AI, nhưng tỷ lệ sử dụng chỉ được phép tối đa 20%, gồm các hiệu ứng, đồ họa minh họa, còn nội dung mà dùng AI thì ban tổ chức sẽ không chấm điểm.