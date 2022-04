Công an Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh cho SEA Games 31

Tại lễ xuất quân, Công an TP.Hà Nội xác định, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp nên đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Chính vì vậy, công an thành phố và các lực lượng tham gia phương án nhận thức sâu sắc rằng việc bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các lực lượng trong năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, yêu cầu toàn lực lượng của công an thành phố, các quận, huyện, thị xã triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn.

Trọng tâm là lễ khai mạc, lễ bế mạc, các trận tranh huy chương môn bóng đá nam, các địa điểm thi đấu… Dự kiến sẽ có hơn 10.000 quan khách của 11 quốc gia trong khu vực tham gia.





Ngoài ra, Công an TP.Hà Nội yêu cầu duy trì trật tự đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè đường, trong dịp lễ 30.4 và 1.5 và thời gian diễn ra SEA Games 31. Đồng thời, các đơn vị, địa bàn chủ động triển khai phương án phòng, chống, ngăn chặn, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Cũng trong ngày 29.4, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.Hà Nội đã ra quân, tăng cường quân số để đảm bảo an toàn giao thông cho trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới.

PC08 Công an TP.Hà Nội đã tăng cường 100% quân số ứng trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc… đặc biệt tập trung ở các cửa ngõ thủ đô để đảm bảo người dân về quê được thuận lợi, an toàn nhất.

Ngoài phân luồng, hướng dẫn, PC08 cũng đẩy mạnh xử lý vi phạm đối với những hành vi là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chở quá hành khách, đón khách dọc đường, dừng đỗ sai quy định…