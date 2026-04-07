Công an Hà Nội thông tin các vụ án nổi cộm

Lợn bệnh thành lợn sạch kèm QR Code

Chiều 6.4, thông tin về tình hình điều tra một số vụ án điển hình trên địa bàn, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an Hà Nội, cho biết quá trình phá án vụ gần 300 tấn lợn bệnh được đưa ra thị trường đã xác định Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (Công ty Cường Phát) là nơi tiếp nhận toàn bộ lượng hàng từ cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội), cơ sở này đặt ở xã Nam Phù (Hà Nội).

Số thịt lợn bán cho Công ty Cường Phát, Hiền thu gom của các đối tượng ở Phú Thọ, Tuyên Quang về giết mổ.

Hình ảnh số thịt lợn bệnh bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ ẢNH: KIẾN TRẦN

Theo đại tá Thanh, tài liệu thu được xác định các đối tượng đã bàn bạc và cấu kết với nhau để thu mua các loại lợn rẻ, lợn "chạm dịch", yếu đuối và lợn nhỏ với giá rẻ về giết mổ.

Sau khi mua được số thịt này, Công ty Cường Phát đã mang đi sơ chế, đóng gói, dán nhãn mác của công ty và in chữ "lợn sạch" kèm QR Code. Điều này khiến các doanh nghiệp trung gian đã mua thịt lợn không đảm bảo này để đưa vào các bếp ăn tập thể hay trường học.

Sau đó, một loạt doanh nghiệp đã mua thịt từ Công ty Cường Phát như Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty Thương mại thực phẩm Khánh Ngọc, Công ty Thực phẩm Hương Sơn, Công ty TNHH Dịch vụ ẩm thực Gia An. Các doanh nghiệp này mua thịt của Công ty Cường Phát và đưa vào các bếp ăn tập thể, cũng như đưa vào sản xuất, chế biến đồ ăn cho người dân.

Đáng chú ý, cơ quan công an đã làm rõ Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội đã bán lại thịt lợn cho bếp ăn 26 trường công lập. Còn Công ty Thương mại thực phẩm Khánh Ngọc thì chuyên bán vào bếp ăn các trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội, với số liệu "tương đối nhiều".

"Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ từng trường đã mua bao nhiêu và mua như thế nào; đồng thời làm rõ, chứng minh sự cấu kết của các đơn vị khi mua lại thịt của Công ty Cường Phát để đưa vào các bếp ăn", đại tá Thanh khẳng định.

Trong vụ án này, cảnh sát đã khởi tố 8 bị can. Ở nhóm giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh, cảnh sát khởi tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, ở xã Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, ở xã Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, ở xã Hồng Vân, Hà Nội, Giám đốc Công ty Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nhóm quản lý nhà nước, cảnh sát khởi tố 3 người, gồm: Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ (Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội); Nguyễn Phong Nam, Nguyễn Thị Phương Lan (cùng là cán bộ của Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Vũ Kim Tuấn, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật (Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ), bị khởi tố tội giả mạo trong công tác.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Hiền để giết mổ, bán ra thị trường. Hiền đã bán cho người dân và Công ty Cường Phát, sau đó công ty này bán lại cho một số công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Thanh đã thông đồng với Tuấn để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.

Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, cán bộ trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80 kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 - 4 triệu đồng/xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 - 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò. Tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỉ đồng.

Nêu quan điểm chỉ đạo về vụ tuồn hàng trăm tấn lợn bệnh ra thị trường, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, yêu cầu cơ quan điều tra phải chứng minh bằng được sự thông đồng giữa các bên liên quan.

T RUY NGUỒN GỐC SỐ VÀNG BỊ THU GIỮ

Cũng tại họp báo, đại tá Chu An Thanh cho biết PC03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; Vũ Minh Tú (con trai ông Châu) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, 2 nhân viên kế toán của công ty cũng bị khởi tố về tội danh này, nhưng được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an Hà Nội khám xét cơ sở của Bảo Tín Minh Châu ngày 25.3 ẢNH: KIẾN TRẦN

Công ty Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28.10.2024 đến nay, người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Lan Anh.

Theo tài liệu điều tra, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai, báo cáo thuế gồm: phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020 - 2023 trên phần mềm Hivi của công ty, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ 2020 - 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng PC03 Công an Hà Nội, thông tin về các vụ án tại họp báo ẢNH: KIẾN TRẦN

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, cơ quan công an đã thu giữ 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Cũng theo đại tá Thanh, quá trình điều tra vụ án, PC03 đã xác định việc Bảo Tín Minh Châu bán vàng cho người dân bằng hình thức mua hàng theo giấy hẹn. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tạo điều kiện để công ty này hoạt động bình thường nhằm đảm bảo các quyền lợi của người dân.

Về việc mua vàng qua giấy hẹn, đại tá Thanh cho biết đây là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đảm bảo. Nếu doanh nghiệp không trả được vàng, và người dân có đơn tố giác, trình báo thì cảnh sát sẽ làm rõ sau. Ở thời điểm hiện tại, PC03 Công an Hà Nội chưa nhận được yêu cầu nào của người dân trong hoạt động này.