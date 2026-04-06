Vụ 300 tấn lợn bệnh: Nhóm cán bộ kiểm dịch thu lợi bất chính 2,5 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án gần 300 tấn thịt lợn bệnh gây xôn xao thời gian qua, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội, cho biết đến nay cơ quan này đã khởi tố 8 bị can.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trong đó, ở nhóm giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh, cảnh sát khởi tố Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú xã Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú xã Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.



Ở nhóm quản lý nhà nước, cảnh sát khởi tố Lê Ngọc Anh, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan, 2 cán bộ của Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ (thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Vũ Kim Tuấn, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố tội giả mạo trong công tác.

Lợn bệnh được giết mổ tại cơ sở Vạn Phúc ẢNH: N.B

Đại tá Thanh cho hay, ngày 17.3, PC03 Công an Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y T.Ư I đồng loạt tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Hiền tại lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) có dấu hiệu giết mổ lợn không khỏe mạnh, phát hiện 543kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Khám xét tại Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát tại xã Hồng Vân (Hà Nội) của Nguyễn Văn Thành (là Giám đốc công ty) và vợ là Nguyễn Thị Bình, phát hiện 176kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh ở lợn.

Cùng ngày, cảnh sát khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh (là đối tượng cung cấp lợn cho Hiền) và 4 đối tượng, nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y của Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ tài liệu thu được, PC03 Công an Hà Nội xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển cho Hiền để giết mổ, bán ra thị trường.

Hiền đã bán cho người dân và Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát, sau đó Công ty Cường Phát bán lại cho một số công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định. Tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 - 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ.

Tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỉ đồng.