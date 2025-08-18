Công an Khánh Hòa: Vững vàng 'lá chắn thép' trong mô hình chính quyền mới

Ngày 19.8, Công an tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19.8.2005 – 19.8.2025). Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh; thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành tặng hoa chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ẢNH: N.P

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua 20 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn ngày càng phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, lực lượng Công an Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với cơ sở, triển khai hiệu quả phương châm "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở". Thời gian qua, Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo khám phá nhiều chuyên án lớn, triệt phá hàng chục tổ chức phản cách mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Những kết quả này đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành gửi lời chúc mừng đến lực lượng công an nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, 80 năm qua, lực lượng công an Khánh Hòa đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ẢNH: N.P

"Trong bối cảnh mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh rất kỳ vọng và tin tưởng lực lượng Công an Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân", Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Dịp này, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nghi thức đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng cho Ban An ninh Khánh Hòa (giai đoạn 1954 – 1975). Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.