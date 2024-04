Công an Lâm Đồng điều tra vụ phát tán tin giả 'Đà Lạt có biến lớn, bạo động'

Chiều ngày 30.4, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua công tác đảm bảo an ninh mạng, phát hiện hiện nay trên không gian mạng lan truyền thông tin cho rằng "Đà Lạt xảy ra biến lớn", hay "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...", gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thông tin sai sự thật trên mạng Công an cung cấp

Công an Lâm Đồng bác thông tin Đà Lạt xảy ra biến lớn, có bạo động

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định các thông tin nói trên là sai sự thật, vi phạm pháp luật. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nói trên và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhiều du khách đạp pedalo trên thắng cảnh hồ Xuân Hương để thư giãn và ngắm cảnh Đà Lạt chiều 30.4 Gia Bình

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin về chỉ đạo khẩn của UBND TP.Đà Lạt nên Mây Lang Thang Đà Lạt xin tạm ngưng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong dịp lễ này (các buổi diễn ngày 29.4, 30.4 và 1.5). Tương tự rạp chiếu phim Cinestar Đà Lạt ở Quảng trường Lâm Viên cũng thông báo do chỉ đạo khẩn từ UBND TP.Đà Lạt nên rạp này xin phép đóng cửa từ 13 giờ ngày 30.4; những khách đã mua vé liên hệ nhân viên để hoàn lại tiền.

Quảng trường Lâm Viên, nơi dự kiến diễn ra đêm chung kết bảng quốc tế Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup tối nay Gia Bình

Tối ngày 30.4, tại Quảng trường Lâm Viên sẽ diễn ra đêm chung kết bảng quốc tế Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup và hiện các cơ quan, đơn vị liên quan đang chuẩn bị cho chương trình diễn ra.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, chiều nay, các khu điểm du lịch trên địa bàn TP.Đà Lạt vẫn diễn ra bình thường, nhiều du khách vẫn chọn đạp pedalo trên thắng cảnh hồ Xuân Hương để ngắm cảnh, thư giãn.