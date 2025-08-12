Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an làm việc với 3 thanh niên dàn dựng clip trên chiếc Mercedes C300

Minh Hải
Minh Hải
12/08/2025 21:50 GMT+7

Công an tỉnh Ninh Bình đánh giá vụ việc về clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. 3 thanh niên tạo dựng clip đã được mời đến cơ quan công an để làm việc.

Ngày 12.8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, chiều cùng ngày, Công an P.hủ Lý (Ninh Bình) đã mời 3 thanh niên, gồm: V.T.T (24 tuổi), N.V.K (28 tuổi, đều ngụ P.Phủ Lý), và N.V.S (33 tuổi, ngụ P.Hà Nam, Ninh Bình) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Công an làm việc với 3 thanh niên dàn dựng clip trên chiếc Mercedes C300- Ảnh 1.

3 thanh niên (đều mặc áo trắng) bị mời đến cơ quan công an làm việc

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Tại cơ quan công an, những người trên đã thừa nhận cùng bàn nhau xây dựng kịch bản, quay clip ghi cảnh hình ảnh một người phụ nữ (một trong 3 thanh niên đóng giả là nữ) ngồi trên ghế phụ chiếc xe Mercedes C300 màu đỏ mang biển số 90C-139.09 đã có những hành động nhạy cảm với người đàn ông đang lái xe trên đường Lê Duẩn (P.Phủ Lý).

Clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng. Nhiều người nghĩ nội dung clip là thật nên lên án hành động của 2 người trên chiếc xe Mercedes C300. Càng phẫn nộ hơn khi những hành động nhạy cảm đó được thực hiện công khai như hạ kính cửa xe, mở điện sáng.

Công an làm việc với 3 thanh niên dàn dựng clip trên chiếc Mercedes C300- Ảnh 2.

Sáng 12.8, một trong 3 nam thanh niên lên mạng xã hội giải thích rằng nội dung clip không phải là thật mà là dàn dựng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến sáng 12.8, một trong 3 nam thanh niên trên đã lên mạng xã hội đính chính, rằng nội dung clip chỉ là dàn dựng và không ngờ lại thu hút sự quan tâm quá lớn của người dân.

Những người trên cũng khai nhận mục đích của clip chỉ nhằm tăng tương tác, câu view nhưng không ngờ lại nhận phản ứng gay gắt từ cộng đồng. Đồng thời tự nguyện gỡ clip, cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Ninh Bình đánh giá sự việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn P.Phủ Lý. Do đó, Công an P.Phủ Lý đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý những thanh niên trên theo quy định.

