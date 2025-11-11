Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an làm việc với chủ khách sạn bị tố ‘bùng’ phòng, phát hiện nhiều vi phạm

Trần Cường
Trần Cường
11/11/2025 20:47 GMT+7

Quá trình kiểm tra khách sạn bị tố 'bùng' phòng chỉ vì khách nhận phòng muộn, Công an P.Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lưu trú.

Ngày 11.11, chỉ huy Công an P.Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã báo cáo vụ việc về khách sạn Royal Hostel số 19 Hàng Cháo bị tố "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền cho 3 ngày thuê lưu trú.

Chỉ huy Công an P.Ô Chợ Dừa cho biết, ngày 10.11, đơn vị này nhận thông tin kể trên và đã tổ chức xác minh, mời chủ cơ sở cùng người có liên quan về trụ sở làm việc vào sáng 11.11.

Công an làm việc với khách sạn Royal Hostel bị tố ‘ bùng ’ phòng , phát hiện nhiều vi phạm - Ảnh 1.

Lễ tân khách sạn từ chối nhận khách vì đến muộn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại trụ sở, bà N.T.Q.H là chủ khách sạn Royal Hostel cùng người trông coi thừa nhận cơ sở này có nhận đặt phòng của khách có tên N.Y.Q qua ứng dụng AGODA. Tuy nhiên, ngày 7.11 khách không đến nhận phòng theo đúng lịch đặt.

Khoảng 2 giờ ngày 9.11, chị Q. đến nhận phòng thì người trông coi khách sạn thông báo đã hết phòng, khiến chị Q. bức xúc, quay video và đăng lên mạng xã hội.

Bà H. sau đó đã liên hệ xin lỗi và xin hoàn lại tiền, đồng thời liên hệ với ứng dụng AGODA để nhờ hỗ trợ hoàn tiền và chị Q. đã đồng ý xóa bài đăng trên mạng xã hội.

Kiểm tra hành chính đối với cơ sở Royal Hostel, Công an P.Ô Chợ Dừa phát hiện hàng loạt vi phạm, gồm: cơ sở không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng.

Trước đó, vụ việc gây xôn xao mạng xã hội khi tài khoản N.Y.Q. đăng clip tố bị khách sạn Royal Hostel "bùng" phòng.

Theo nội dung chia sẻ, chị Q. đã thanh toán toàn bộ tiền phòng cho 3 đêm (ngày 7 - 10.11), tuy nhiên do ảnh hưởng mưa bão nên đến rạng sáng 9.11 chị mới tới nhận phòng thì nhận thông báo "đã cho người khác thuê" vì đến muộn, khiến chị phải thuê khách sạn khác trong đêm.

Bức xúc vì cách hành xử của khách sạn, chị Q. đã đăng bài cảnh báo cộng đồng và nhận được nhiều sự quan tâm. Cộng đồng mạng bức xúc đánh giá khách sạn 1 sao trên ứng dụng đặt phòng và một số khách sạn "Royal Hotel" có tên tương tự cũng bị đánh giá nhầm, gây ảnh hưởng dây chuyền.

Tin liên quan

Tự ý hủy phòng đã thanh toán trước, khách sạn tại Hà Nội nhận ‘bão’ 1 sao

Tự ý hủy phòng đã thanh toán trước, khách sạn tại Hà Nội nhận ‘bão’ 1 sao

Một khách sạn tại phố Hàng Cháo (Hà Nội) tự ý hủy phòng đặt của khách dù đã thanh toán trước đang gây phẫn nộ cộng đồng, cũng khiến nhiều đơn vị cùng tên bị vạ lây.

Khách sạn 'tan nát' đánh giá trên Google Maps vì tự ý hủy phòng

Khám phá thêm chủ đề

Khách sạn Royal Hostel hà nội mạng xã hội Khách sạn bùng phòng vì khách đến muộn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận