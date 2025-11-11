Công an làm việc với chủ khách sạn bị tố ‘bùng’ phòng, phát hiện nhiều vi phạm

Ngày 11.11, chỉ huy Công an P.Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã báo cáo vụ việc về khách sạn Royal Hostel số 19 Hàng Cháo bị tố "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền cho 3 ngày thuê lưu trú.

Chỉ huy Công an P.Ô Chợ Dừa cho biết, ngày 10.11, đơn vị này nhận thông tin kể trên và đã tổ chức xác minh, mời chủ cơ sở cùng người có liên quan về trụ sở làm việc vào sáng 11.11.

Lễ tân khách sạn từ chối nhận khách vì đến muộn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại trụ sở, bà N.T.Q.H là chủ khách sạn Royal Hostel cùng người trông coi thừa nhận cơ sở này có nhận đặt phòng của khách có tên N.Y.Q qua ứng dụng AGODA. Tuy nhiên, ngày 7.11 khách không đến nhận phòng theo đúng lịch đặt.

Khoảng 2 giờ ngày 9.11, chị Q. đến nhận phòng thì người trông coi khách sạn thông báo đã hết phòng, khiến chị Q. bức xúc, quay video và đăng lên mạng xã hội.

Bà H. sau đó đã liên hệ xin lỗi và xin hoàn lại tiền, đồng thời liên hệ với ứng dụng AGODA để nhờ hỗ trợ hoàn tiền và chị Q. đã đồng ý xóa bài đăng trên mạng xã hội.

Kiểm tra hành chính đối với cơ sở Royal Hostel, Công an P.Ô Chợ Dừa phát hiện hàng loạt vi phạm, gồm: cơ sở không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng.

Trước đó, vụ việc gây xôn xao mạng xã hội khi tài khoản N.Y.Q. đăng clip tố bị khách sạn Royal Hostel "bùng" phòng.

Theo nội dung chia sẻ, chị Q. đã thanh toán toàn bộ tiền phòng cho 3 đêm (ngày 7 - 10.11), tuy nhiên do ảnh hưởng mưa bão nên đến rạng sáng 9.11 chị mới tới nhận phòng thì nhận thông báo "đã cho người khác thuê" vì đến muộn, khiến chị phải thuê khách sạn khác trong đêm.

Bức xúc vì cách hành xử của khách sạn, chị Q. đã đăng bài cảnh báo cộng đồng và nhận được nhiều sự quan tâm. Cộng đồng mạng bức xúc đánh giá khách sạn 1 sao trên ứng dụng đặt phòng và một số khách sạn "Royal Hotel" có tên tương tự cũng bị đánh giá nhầm, gây ảnh hưởng dây chuyền.