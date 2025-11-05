Cafe internet - 'khách sạn giá rẻ' giữa lòng Nhật Bản

Những quán cà phê internet tại Nhật Bản đã bước qua giai đoạn bùng nổ, song vẫn đóng vai trò quan trọng và là điểm đến lý tưởng cho những người địa phương muốn tìm chỗ nghỉ chân, hay du khách muốn một chỗ ở qua đêm giá rẻ.

Trái với những quán internet rộng lớn với hàng chục, hàng trăm máy tính, các quán cà phê internet ở Nhật Bản được thiết kế theo kiểu vách ngăn hoặc phòng khép kín vừa đủ 1 người. Sự riêng tư và tiện nghi mà nó mang lại khiến nhiều người xem cà phê internet như "ngôi nhà thứ 2".

Bên trong căn phòng của một quán cà phê internet tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản năm 2007 ẢNH: REUTERS

Đầy đủ tiện nghi

Nhật Bản đã ghi nhận lượng khách du lịch kỷ lục vào năm 2024, với 36,87 triệu người. Theo trang E-Housing, trong bối cảnh du lịch Nhật Bản tiếp tục bùng nổ vào năm 2025, các khách sạn chật kín hoặc đắt đỏ thì cà phê internet đã trở thành nơi lưu trú phải chăng. Chỉ từ 1.500 yen (khoảng 250.000 đồng), khách hàng có thể đăng ký phòng 1 người để nghỉ qua đêm 8 tiếng. Tại các TP lớn như Tokyo hay Osaka, giá có thể tăng lên 3.000 yen. Nhiều nơi còn miễn phí những tiện nghi ăn uống, tắm rửa, giặt là, giải trí.

Bà Suhara Mio, một blogger 54 tuổi từ TP.Ageo (tỉnh Saitama, Nhật Bản), cho biết mỗi tuần bà thường có 2 - 3 lần lui tới Kaikatsu Club, chuỗi cafe internet chiếm gần một nửa thị trường Nhật Bản, theo The Japan Times ngày 3.11.

Các quán cà phê internet tại Nhật Bản hiện nay cung cấp phòng kín, có khóa riêng cho khách hàng ẢNH: THE JAPAN TIMES

"Tôi chủ yếu viết bài đăng trên blog ở đây vì tôi không thể tập trung khi ở nhà. Các phòng riêng ở đây rẻ hơn ở khách sạn. Về cơ bản thì cà phê internet là ngôi nhà thứ 2 của tôi", bà Suhara nói.

Theo bà Oshiro Nao, đại diện chuỗi Kaikatsu Club, khách hàng tìm đến quán cà phê internet với nhiều mục đích. "Có người chỉ muốn đến chơi ném phi tiêu. Người khác lại dành ngày nghỉ ở đây, hoặc dừng chân sau giờ làm", bà Oshiro nói và nêu thêm, xu hướng làm việc từ xa kể từ đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng các phòng riêng khép kín. Khách hàng có thể tận dụng internet tốc độ cao để họp trực tuyến, hay chuẩn bị tài liệu trong các chuyến công tác. Bà cho rằng nhu cầu sử dụng những "văn phòng di động" như vậy sẽ tiếp tục tăng.

Thay đổi để phù hợp

Dựa trên mô hình cà phê truyện tranh của Nhật Bản nở rộ vào nửa sau thế kỷ 20, kết hợp cung cấp dịch vụ internet vào đầu thế kỷ 21, các quán cà phê internet trở thành địa điểm giải trí lui tới phổ biến. Tuy nhiên, sự tăng trưởng cũng kéo theo những vấn đề phức tạp. Do tính chất không cần công khai danh tính thời kỳ đầu, nhiều quán cà phê dạng này trở thành nơi trú ẩn của tội phạm. Dịch vụ cho thuê theo ngày cũng tạo ra những "người tị nạn cà phê internet", đó là những người không có nhà và chọn trú ngụ trong các quán cà phê internet, đặc biệt tăng mạnh trong thời điểm suy thoái kinh tế năm 2008.

Đến thập niên 2010, sự xuất hiện của smartphone và internet phổ biến đã khiến mô hình cà phê internet mất sức hút, buộc doanh nghiệp phải có những phương án đổi mới sáng tạo, tăng cường trải nghiệm và an toàn để thu hút khách hàng. Theo trang E-Housing, chỉ còn 741 quán cà phê internet tại Nhật Bản tính đến tháng 3 năm nay, so với khoảng 3.000 quán hồi năm 2008.

Ông Kudo Motoko, Giám đốc Hiệp hội Cà phê mạng Nhật Bản (JCAA), nói với The Japan Times: "Chúng tôi đã nỗ lực cải thiện các tiêu chuẩn trong toàn ngành, đồng thời theo dõi số lượng quán cà phê thành viên và quy mô tổng thể của thị trường. Tuy nhiên, số lượng cửa hàng đang liên tục giảm".

Dù vậy, loại mô hình này vẫn quan trọng vì chúng cung cấp lựa chọn an toàn, riêng tư và tiện nghi, với mức giá phải chăng. Các địa điểm cà phê internet giờ đây yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân để đăng ký, có giờ giới nghiêm và không nhận người dưới 18 tuổi.