Công an lý giải việc chậm xử lý hàng quán 'xẻ thịt' vỉa hè phố cổ

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên ngày 15.2, đại diện Công an P.Hàng Buồm cho biết, công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong năm 2022, đơn vị đã xử phạt hơn 300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.



Hình ảnh lực lượng Công an P.Hàng Buồm ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị ở phố Tạ Hiện tối 14.2 CÔNG AN CUNG CẤP

Đề cập đến thực trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè bị Thanh Niên phản ánh, lãnh đạo Công an P.Hàng Buồm thừa nhận công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị còn nhiều tồn tại.

Theo vị lãnh đạo này, trước đó vào 15 giờ ngày 14.2, cán bộ chiến sĩ Công an P.Hàng Buồm đã tiến hành tuần tra, nhắc nhở các chủ cơ sở có vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến phố đều thuộc P.Hàng Buồm như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… Tuy nhiên, ngay sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại tiếp tục bày bàn, ghế tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

"Ở thời điểm 16 giờ ngày 14.2, Công an P.Hàng Buồm đang triển khai phân luồng giao thông ở khu vực phố Chợ Gạo - Trần Nhật Duật (đều thuộc P.Hàng Buồm) và phân luồng ở cổng Trường học tiểu học Trần Nhật Duật. Do lực lượng mỏng, cùng lúc phải tham gia công tác xử lý nhiều vấn đề nên việc duy trì trật tự đô thị ở các tuyến phố cổ vào chiều 14.2 chưa được đảm bảo", vị này thừa nhận.





Hình ảnh lực lượng chức năng thu giữ bàn, ghế của các hộ kinh doanh vi phạm trên phố cổ tối 14.2 CÔNG AN CUNG CẤP

Vị lãnh đạo Công an P.Hàng Buồm chia sẻ thêm, đến hơn 19 giờ ngày 14.2, tổ tuần tra của đơn vị đã triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị ở khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện và các tuyến phố cổ lân cận; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở để các chủ cơ sở kinh doanh không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

"Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ phối hợp cùng UBND phường tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, xử lý đối với các tuyến phố dễ phát sinh vi phạm; đồng thời, sẽ tuyên truyền sâu, rộng để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành của người dân", vị này cho hay.

Chia sẻ thêm về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, một lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm cho biết, ngày 14.2, liên ngành đang đi kiểm tra 9 phường ở phía nam quận; riêng 9 phường ở phía bắc quận thì mới kiểm tra 2 địa bàn (chưa kiểm tra P.Hàng Buồm).

"Việc tồn tại như báo phản ánh là có, đơn vị tiếp thu và sẽ tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt công tác xử lý vi phạm trong thời gian tới. Xử lý vi phạm xong thì duy trì không để tái lấn chiếm", lãnh đạo Đội CSGT - trật tự khẳng định.



Hình ảnh vỉa hè, lòng đường phố Tạ Hiện bị lấn chiếm vào hơn 18 giờ ngày 14.2 NGUYỄN TRƯỜNG

Như đã phản ánh, tại Lễ phát động "Năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2023" diễn ra sáng 13.2, UBND Q.Hoàn Kiếm khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, với phương châm "thượng tôn pháp luật"; "không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm".

Tuy nhiên, chỉ ngay sau một ngày phát động chiến dịch này, vi phạm trật tự đô thị vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến phố cổ, gồm: Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… Từ đầu giờ chiều ngày 14.2, tình trạng hàng quán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường đã xảy ra lác đác rồi nghiêm trọng, phổ biến hơn khi về đêm.