Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Q.Hoàn Kiếm đang 'đánh trống bỏ dùi'?

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 18 giờ 30 ngày 14.2, hàng ghế đã bày kín thành nhiều dãy dọc 2 bên phố Tạ Hiện (P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).



Hàng ghế bày kín lòng đường, vỉa hè phố Tạ Hiện vào 18 giờ 30 ngày 14.2 NGUYỄN TRƯỜNG

Dưới lòng đường, nhiều nhân viên của nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tất bật mời chào khách đi đường. Không chỉ dừng lại ở vỉa hè, thậm chí lòng đường cũng bị "xẻ thịt". Lòng đường của phố Tạ Hiện từ đoạn giao với phố Lương Ngọc Quyến đến Hàng Buồm (cùng thuộc địa bàn P.Hàng Buồm) được trưng dụng để thực khách ngồi thưởng thức dịch vụ.

Tình trạng hàng quán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường chỉ xảy ra lác đác vào 14 giờ cùng ngày thì đến tối đã phức tạp, nghiêm trọng hơn về quy mô, tính chất.

Trong khi đó, ngay trong chiều 14.2, sau khi ghi nhận vi phạm trật tự đô thị tại nhiều tuyến phố cổ, phóng viên Báo Thanh Niên đã lập tức thông tin vấn đề này đến ông Nguyễn Anh Quân, Phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm.

Tiếp nhận hình ảnh từ phóng viên, ông Quân khẳng định 100% hàng quán kê bàn ghế để kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường khu phố cổ là vi phạm trật tự đô thị và sẽ cho lực lượng chức năng kiểm tra. Kết quả xử lý sẽ được lực lượng chức năng thông tin lại với phóng viên.

Tuy nhiên, chính quyền sở tại đã không có bất cứ động thái xử lý nào, khiến vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến… nghiêm trọng hơn chỉ sau vài tiếng tiếp nhận phản ánh.

Trước đó, khẳng định tại Lễ phát động "Năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2023" diễn ra sáng 13.2, lãnh đạo UBND Q.Hoàn Kiếm khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường bằng hình thức xử phạt với phương châm "thượng tôn pháp luật để xây dựng trật tự đô thị, trậ tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường"; "không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm".

Càng về tối, thực trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường khu phố cổ càng phức tạp NGUYỄN TRƯỜNG

Thực trạng hàng quán "xẻ thịt" vỉa hè xảy ra trong bối cảnh Q.Hoàn Kiếm vừa phát động đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị NGUYỄN TRƯỜNG

Một cửa hàng chiếm dụng vỉa hè trên phố Lương Ngọc Quyến NGUYỄN TRƯỜNG

Dù đã tiếp nhận phản ánh nhưng dường như chính quyền sở tại không có bất cứ động thái xử lý nào khiến vi phạm trật tự đô thị thêm nhức nhối NGUYỄN TRƯỜNG