Công an lý giải việc công khai danh tính cha mẹ khi con ra đường quậy phá

Công an tỉnh Phú Thọ gần đây phát hiện, xử lý rất nhiều vụ việc thanh thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập trên đường phố để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, một biện pháp "lần đầu tiên" được cơ quan này áp dụng, đó là công khai danh tính người vi phạm (gồm tên tuổi, nơi học tập hoặc nơi làm việc), kèm theo công khai cả tên tuổi, nghề nghiệp của cha mẹ người vi phạm. Mục đích giúp xã hội đánh giá trách nhiệm uy tín công dân đối với gia đình, của cha mẹ khi để con cái vi phạm.

Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: PHÚC BÌNH

Công khai để giáo dục chứ không phải bêu xấu

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, công khai thông tin của cha mẹ thanh thiếu niên vi phạm là biện pháp được công an tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Việc này không phải để bêu xấu cha mẹ người vi phạm mà hướng đến phòng ngừa, giáo dục, tăng cường trách nhiệm.

Đối với các thanh thiếu niên vi phạm, khi thông tin vụ việc và tên tuổi bị công bố, sự răn đe tạo ra là rất đáng kể. Các cháu ý thức được hành vi của mình là sai, không hề được cổ súy hay tung hô. Sau khi bị xử lý, tất cả đều cân nhắc hơn trước khi thực hiện các hành vi tương tự.

Về phía gia đình, việc công khai giúp cha mẹ sát sao hơn trong giáo dục con em, thay vì phó mặc cho nhà trường hoặc lực lượng công an.

"Nhiều gia đình đi làm ăn xa, con cái bị xử lý vi phạm nhưng không nói cho cha mẹ biết. Đến khi thông tin được công khai, nhiều người đã tới cảm ơn lực lượng công an vì giúp họ kịp thời biết việc con cái đã làm để có biện pháp giáo dục", lãnh đạo PC02 chia sẻ.

Thông tin thêm, thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết trước khi áp dụng biện pháp công khai danh tính cha mẹ của thanh thiếu niên vi phạm, lãnh đạo công an tỉnh đã cân nhắc rất nhiều, bởi đây là biện pháp mới, lần đầu triển khai.

Sau khi đánh giá toàn diện, Công an tỉnh Phú Thọ quyết định "mạnh dạn thực hiện", nếu có phát sinh sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Đến nay, kết quả mang lại là rất tích cực, dẫu đâu đó vẫn còn băn khoăn. Việc công khai nhận được sự ủng hộ lớn, góp phần nâng cao ý thức thanh thiếu niên cũng như bậc cha mẹ.

Camera giám sát ghi nhận hình ảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị đánh nhau ẢNH: CACC

Tiêu chí đánh giá trưởng công an cấp xã

Thực tế cũng cho thấy, phần lớn thanh thiếu niên vi phạm đều đang trong giai đoạn phát triển, tâm sinh lý và nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ tác động bởi bạn bè, xã hội và hiếu thắng.

Lãnh đạo PC02 tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh quan điểm của Công an tỉnh là xử lý nghiêm với những hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng cũng coi trọng mục tiêu giáo dục, giúp các cháu nhận thức được sai phạm, sửa chữa lỗi lầm, hạn chế thấp nhất tình trạng tái phạm.

Thời gian tới, công an tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa. Bao gồm rà soát, phân loại thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm; thực hiện nghiêm kế hoạch đấu tranh các nhóm tụ tập đông người, mang theo vũ khí giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; duy trì hoạt động của các tổ công tác 191…

Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát AI. Nhiều vụ việc, công an chỉ cần khoảng 30 phút để trích xuất dữ liệu, nhận diện chính xác khuôn mặt của từng thanh thiếu niên vi phạm. Từ đó, danh tính người vi phạm được làm rõ, nhanh chóng thừa nhận.

Đặc biệt, công an tỉnh sẽ nâng cao trách nhiệm của công an cấp xã trong việc nắm địa bàn. Kết quả quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nhóm thanh thiếu niên vi phạm sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá trách nhiệm của trưởng công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.