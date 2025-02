Công an Mộc Châu truy tìm 'xe tải hết date' chở khách đi ngắm hoa mận

Ngày 10.2, Đội Cảnh sát giao thông Công an TX.Mộc Châu đã thông tin về kết quả xác minh chiếc xe tải không biển số, chở theo nhiều người đứng, ngồi trên thùng xe đi ngắm hoa mận gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội trong những ngày vừa qua.

Anh H.A.P làm việc cơ quan công an về hành vi chở khách trên xe tải đã hết niên hạn sử dụng ẢNH: FACEBOOK CÔNG AN TX.MỘC CHÂU

Theo Công an TX.Mộc Châu, chiếc xe xuất hiện trong video clip là loại xe ô tô GATZ 60, của gia đình anh H.A.P (28 tuổi), trú tại xã Chiềng Hắc. Sau khi làm rõ thông tin, Đội Cảnh sát giao thông Công an TX.Mộc Châu đã mời anh H.A.P đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, anh H.A.P khai nhận, chiếc xe ô tô GATZ 66 là phương tiện của gia đình anh sở hữu gần 30 năm. Trước đây, gia đình anh sử dụng chiếc xe này để vận chuyển, xây dựng kinh tế gia đình. Dù biết là xe đã hết niên hạn sử dụng nhưng là vật kỷ niệm nên gia đình thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng và không tham gia giao thông.

Tuy nhiên, ngày 9.2, một đoàn khách du lịch lên địa bàn xã Chiềng Hắc tham quan các đồi hoa mận và có ngỏ ý muốn anh chở đi một đoạn để thử cảm giác mới lạ.

Dù đã từ chối nhưng với địa bàn du lịch, hiếu khách, anh H.A.P đành nhận lời chở đoàn khách một đoạn đường và không nghĩ chiếc xe này lại được nhiều người quan tâm, chia sẻ, bình luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Anh H.A.P và gia đình vẫn đang tích cực phối hợp với Công an TX.Mộc Châu, Công an xã Chiềng Hắc trong quá trình làm rõ vụ việc.

Chiếc xe chở du khách đi ngắm hoa mận ở Mộc Châu gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày vừa qua ẢNH: FACEBOOK CÔNG AN TX.MỘC CHÂU



Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND TX.Mộc Châu, cho biết mùa hoa mận nở rộ trên cao nguyên Mộc Châu đúng dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ đã thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, du xuân.

Trung bình mỗi ngày trong tuần, Mộc Châu đón khoảng 15.000 lượt khách và thời điểm cuối tuần tăng lên 20.000 lượt khách khiến đường vào nhiều nhà vườn có hiện tượng tắc nghẽn giao thông cục bộ.

Ngoài vụ việc liên quan đến chiếc xe nói trên, mùa du lịch ngắm hoa mận Mộc Châu năm nay xuất hiện một số hành vi chưa đẹp khi một số du khách tự ý rung cây làm rụng cánh hoa để tạo ứng đẹp hơn khi quay video, chụp ảnh làm ảnh hưởng đến cây mận.

"Một số vụ việc phát hiện du khách rung cây làm rụng nhiều hoa vừa qua chỉ là cá biệt, bộc phát nhưng nếu để phát triển lên thành một trào lưu thì rất ảnh hưởng đến vườn mận của người dân. Hoa rụng nhiều sẽ làm giảm năng suất quả. Chúng tôi đã có định hướng thông tin lên các diễn đàn du lịch, kêu gọi du khách không bẻ cành, rung cây khi tham quan vườn mận và tuyên truyền đến các nhà vườn chủ động nhắc nhở, cảnh báo du khách", bà Hoa nói.